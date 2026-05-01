Tamaulipas echa toda la carne al asador en el Festival del Taco

-Una muestra de la gastronomía que deleita el paladar en esta región del norte, con lo que Tamaulipas seguro te enamora

Taxco, Guerrero.- Mayo 01 de 2026.- En el selecto ranking de los tacos más representativos de México, junto a grandes clásicos como los de carnitas, barbacoa, pastor y suadero, los tacos de carne asada de Tamaulipas han irrumpido con fuerza y ya se consolidan como uno de los más solicitados y aclamados del Festival del Taco 2026.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, señaló que los tacos del stand del estado están rompiendo récords de preferencia y conquistando paladares de todo el país gracias a su sabor inigualable y su auténtica esencia norteña.

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas participa en el Festival del Taco 2026, que se lleva a cabo del 30 de abril al 2 de mayo en la emblemática Plaza Borda de Taxco, Guerrero. El evento, organizado bajo la iniciativa “32 sabores, 32 estados”, reúne lo mejor de la gastronomía de cada entidad del país en una gran celebración de la identidad mexicana.

“En esta importante vitrina de la cultura y la cocina nacional, Tamaulipas presenta con orgullo sus tacos de carne asada, uno de los máximos exponentes del sabor tamaulipeco”, destacó el funcionario.

“Aquí pueden probar el sabor auténtico de Tamaulipas, pero les aseguramos que la experiencia completa con toda su autenticidad, aroma y sabor pleno, solo la vivirán cuando nos visiten en el estado”, agregó.

El secretario de Turismo enfatizó la importancia de este tipo de festivales nacionales, que permiten visibilizar la riqueza gastronómica de México y promocionar los grandes destinos que ofrece un estado que lo tiene todo: Tamaulipas.