Participa secretario de Finanzas en encuentro rotario y destaca saneamiento financiero de Tamaulipas

“Durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, hemos demostrado que cuando se manejan las finanzas con responsabilidad, alcanza para todo”, subrayó

Matamoros, Tamaulipas.- Mayo 01 de 2026.- El Secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, participó este jueves en un encuentro de la comunidad rotaria del Distrito 4130, donde reconoció la vocación de servicio de sus integrantes y compartió los principales avances alcanzados por la actual administración estatal en materia financiera.

Durante su mensaje, el funcionario estatal agradeció la invitación de la comunidad rotaria y saludó a Sergio Aragón Peña, Past Gobernador y representante del presidente de Rotary International; Carlos Sandoval, fiduciario del Distrito 4130 de Rotary International; así como a Alma García Betancourt, gobernadora del Distrito 4130 de Rotary International, además de representantes de cámaras empresariales, organismos y presidentes de distintos clubes rotarios presentes en el evento.

Durante su intervención, el secretario subrayó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la actual administración ha impulsado una estrategia basada en orden, disciplina y planeación financiera para fortalecer las finanzas públicas de Tamaulipas.

Entre los resultados expuestos, destacó la reducción de la deuda pública estatal, convirtiendo a esta administración en la primera en cuatro sexenios en disminuir el saldo de la deuda directa durante sus primeros cuatro años de gobierno.

Asimismo, resaltó el proceso de reestructuración financiera que permitió mejorar las condiciones crediticias del estado, optimizar el flujo de recursos y generar mayor margen presupuestal para atender las necesidades de la población.

Finalmente, afirmó que el objetivo central de estas decisiones ha sido garantizar que cada peso público sea administrado con responsabilidad y transparencia para traducirse en beneficios directos para las familias tamaulipecas.

“Cuando se manejan las finanzas con responsabilidad, alcanza para todo”, expresó al reiterar que el compromiso del Gobierno de Tamaulipas es seguir haciendo rendir los recursos públicos para impulsar el bienestar de las y los ciudadanos.