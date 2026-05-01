Ofrecerá Fundación Qishle Brigada Médica Gratuita

Aquí en la cabecera de Soto la Marina

Porque la salud no debe ser un privilegio, sino una atención cercana, digna y oportuna para todos, la Fundación Qislhe, cuyo presidente es el Lic. Alfredo Vargas González, llevará a cabo una Brigada Médica Gratuita aquí en la cabecera de Soto la Marina, manteniendo el compromiso de seguir cerca de la gente y atender las necesidades más sensibles de las familias, no solo de la zona urbana, sino también de las comunidades rurales.

La Fundación Qislhe reanuda sus brigadas médicas, pero también llevando atención, apoyo y esperanza a quienes más lo necesitan, y en sus oficinas ubicadas en la Calle Lateral de la Carretera Nacional a un lado de la Tienda “Roca”, en fecha que oportunamente se dará a conocer y que será en este mes de mayo, pondrá a disposición de la sociedad sus brigadas médicas totalmente gratuitas.

En entrevista con El Redactor, el Lic. Alfredo Vargas González dio a conocer, que en esta gran jornada médica se contará con:

* Consultas médicas generales

Medicamento

* Atención con Ginecóloga y Ultrasonidos

* Unidad dental

* Presoterapias

* Densitometrías para detección oportuna de osteoporosis y enfermedades óseas

* Revisión y atención a pacientes con enfermedades crónicas

* Entrega de aparatos auditivos

* Lentes graduados

* Revisión de presión arterial y glucosa

* Orientación médica y canalización de pacientes.

Rayos X

Ratifica nuestro entrevistado que en estas brigadas de salud buscan atender a las familias de comunidades marginadas, subrayando que para eso, la Fundación Qishle atiende con equipo especializado, médicos especialistas, enfermeros y personal de apoyo, lo que representa el compromiso real de seguir ayudando a las familias que más lo necesitan, acercando servicios médicos especializados y atención humana a nuestra gente.

Da cuenta el Lic. Alfredo Vargas González, que el proyecto de llevar brigadas médicas inició en el Ejido La Piedra de Soto la Marina en una reunión con instructores comunitarios de CONAFE, de los que fue parte, donde se percataron de un adulto mayor con una fractura, naciendo ahí la idea de llevarles consultas médicas a esas familias, continuando con el Ejido La Peña y extendiéndose a la cabecera municipal, donde reitera que en este mes de mayo tendrá lugar la jornada médica en fecha que se está programando, en virtud de que en este mismo mes de mayo la Fundación Qislhe llevará la brigada médica al Ejido La Libertad, así como al municipio de Jiménez y se está ajustando la hecha y la hora para Soto la Marina.

El Lic. Alfredo Vargas hace una cordial Invitación a toda la ciudadanía a acercarse y aprovechar estos apoyos totalmente gratuitos e invita a profesionales de la salud que quieran integrarse a la Fundación Qishle y participar en las brigadas médicas.