Impulsan Gobierno Federal y Tamaulipas obras estratégicas de infraestructura para 2026–2027

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 01 de 2026.- El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, avanzan en una agenda de proyectos estratégicos que fortalecerá la conectividad, el comercio y el desarrollo regional en los próximos años.

El Secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, destacó los resultados de las gestiones realizadas ante la SICT para concretar proyectos estratégicos que beneficiarán a miles de tamaulipecos.

“Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para detonar obras que Tamaulipas necesita y que tendrán un impacto real en la economía y en la vida de las familias tamaulipecas”, señaló el funcionario.

Entre los acuerdos alcanzados destaca el desdoblamiento de la concesión del Puente Internacional del Comercio – Nuevo Laredo III, considerado el puente comercial más importante de América y el principal punto de cruce de mercancías entre México y Estados Unidos. La concesión de su operación será formalizada en mayo de 2026, otorgando al Gobierno de Tamaulipas una extensión de la operación de este puente, por 30 años adicionales, destacó Cepeda Anaya.

En materia de conservación carretera, la SICT ejecuta actualmente una inversión de 2,000 millones de pesos destinada al mantenimiento y conservación de carreteras federales en el estado, para la mejora de la seguridad vial, garantizando condiciones óptimas para el transporte de personas y mercancías.

Respecto al “Puente Magueyes”, ubicado en la carretera que conecta Tamaulipas con Nuevo León, el secretario Cepeda Anaya reiteró el compromiso de la dependencia federal es concluir su construcción mediante el uso de economías presupuestales del ejercicio fiscal 2026. “Es una obra que quedó inconclusa hace varios años y representa un riesgo para quienes transitan por esa carretera; concluirla es una prioridad”, afirmó. El Gobierno de Tamaulipas trabaja en paralelo en la adquisición del derecho de vía pendiente y en la actualización de los Estudios de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la SEMARNAT, para asegurar que la obra cumpla con todos los estándares técnicos y ambientales requeridos.

Por último, dijo, que con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno de Tamaulipas reafirman su compromiso con el desarrollo de infraestructura que impulse el crecimiento económico, la seguridad vial y la integración regional del noreste mexicano.