EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández…

Inicio la presente colaboración para comentarles sobre el sentido fallecimiento de la señora JUANY CARRILLO PÉREZ…Ella trabajó muchos años como secretaria en la Oficina Fiscal del Estado aquí en Soto la Marina…Nuestras sinceras condolencias para toda su familia…Entrando en materia para decirles que la actividad DIFzania ha sido todo un éxito en nuestro municipio…Se lleva a cabo a instancias del sistema DIF Tamaulipas que preside la Dra. MARIA DE VILLARREAL y que en este municipio cuenta con todo el apoyo de la alcaldesa GLYNNIS como de su hermana la titular del sistema DIF local FERNANDA JIMÉNEZ VÁZQUEZ…Juguetes, premios, bicicletas y diversión sin límites para los peques de las comunidades rurales se han estado entregando y se va a seguir trabajando hasta el nueve de mayo…Al parecer se cierran estas actividades hasta el 9 de mayo, justo un día antes de la celebración del Día de las Madres…El joven dirigente de la CNC municipal ANGEL GONZÁLEZ MORALES reconoce el trabajo y la gestión que los ex dirigentes de este sector desarrollaron en su momento y de acuerdo a los tiempos y las circunstancias que les tocaron durante sus respectivos periodos…Esto nos habla por sí mismo de la humildad con la que se está desempeñando y también como ello de acuerdo a su propio tiempo y a sus propias circunstancias…Por cierto al parecer el caso de ANGEL es el único en Soto la Marina en cuanto a que nieto y abuelo hayan sido líderes de la organización cenecista pues hay que recordar que es nieto por el lado materno del Prof. JOAQUIN GONZÁLEZ GARCÍA…Pues por fin una de las manzanas de la Colonia Tres de Septiembre como es la que abarca la Calle Galeana entre Bulevar Luis Echeverría y 16 de Septiembre será regularizada, pues así lo dio a conocer la presidenta municipal GLYNNIS en la pasada sesión de cabildo cuya propuesta fue aprobada por el cabildo en pleno…Ya pueden iniciar los posesionarios de ese sector los trámites para la escrituración…Fácilmente tienen los vecinos de ese sector unos 31 años de estar viviendo mediante el esquema de posesión…Aparte de que los predios tendrán un mayor precio se garantizará la certeza de la propiedad de los dueños de casi una hectárea que poseen unas diez familias incluyendo el terreno donde se ubica el campamento o residencia de la SCT…Es por demás imposible no tratar el tema de la política cuando ya hemos superado la mitad del tramo para el que GLYNNIS fue electa de manera mayoritaria hace casi dos años…No es ocioso comentarles que la joven alcaldesa para nada va a ser un flanecito dulce y tierno a quien se puedan tragar políticamente sus adversarios de lo más fácil…GLYNNIS le ha aprendido rápido al tema de la política y de aquí a que se abra el proceso electoral va a estar todavía más fogueada…De igual manera se dice que ALFREDO VARGAS va a llevar a cabo algunas acciones de salud en próximas fechas por acá por Soto la Marina y la verdad es que no sería una novedad si tomamos en cuenta que está al frente de la Fundación Qislhle, dedicada a apoyar a la gente en acciones que tienen que ver con medicamentos y tratamientos de salud algunos muy costosos para la gente que es muy humilde y necesitada en lo económico…Pues el compadre ERVEY GONZÁLEZ MORALES felicitó en días pasados a su gran amigo ISIDRO BARBOSA con motivo de su cumpleaños que será este uno de mayo si Dios así lo permite…Le regaló el compadre ERVEY un fino y precioso sombrero…Aparte celebraron los primeros 50 años de su fina amistad…Cumplió años mi gran amigo PEPITO PECERO y su familia lo celebró en grande el pasado miércoles por la tarde en su casa en la Colonia del Río…PEPITO es asiduo visitante a la zona de los aseadores de calzado de la plaza principal en donde lo aprecian pero en serio…Por mi parte lo quiero y lo aprecio pero macizo…Felicidades PEPITO!…..Los panistas de Soto la Marina hacen gestos y pucheros cuando escuchan que de repente su candidato a la presidencia municipal pudiera ser un externo…Es decir, alguien que no sea militante o en este caso, un miembro activo…Pero si se diera el caso de que por parte de la dirigencia estatal les imponen un externo como ya les ha sucedido, pues la verdad es que muy poco es lo que podrían hacer…Total no sería la primera ocasión que en Soto la Marina el PAN fuera a las elecciones con un candidato externo…Por cierto AUDELIO URBINA CONDE es el presidente y ARELY ACOSTA MENDIOLA se desempeña como Secretaria General…ARELY tenemos que decir que es extremadamente muy cercana al tenebroso TRUKO VERÁSTEGUI el ex candidato a gobernador de Acción Nacional…Dicen que anduvo por acá ENRIQUE MELENDEZ PEREZ el aspirante al liderazgo de la Sección 30 del SNTE…Dicen que tuvo algunas reuniones con trabajadores de la educación de Soto la Marina…No tengo elementos a la mano para emitir una opinión en cuanto al éxito o el fracaso de su gira por tierra marsoteña, pues no fuimos invitados a sus eventos…Para la próxima será…Lo cierto es que ENRIQUE MELENDEZ divide opiniones hacia el interior del sindicalismo magisterial tamaulipeco al estar buscando ser por segunda ocasión el líder de la Sección 30…Aunque igual el actual Secretario General ARNULFO RODRIGUEZ ya anteriormente se desempeñó en este mismo cargo…De igual manera entre la contraparte de este proyecto podemos mencionar las aspiraciones de ULISES RUIZ quien es la mano derecha del líder ARNULFO…Vamos a esperar…La alcaldesa GLYNNIS celebró en grande a los peques de Soto la Marina este pasado jueves 30 de abril en la plaza principal…Los niños y las niñas en compañía de sus mamás y sus papás la pasaron de lo mejor con los atractivos y regalos que se les ofrecieron en su día…No escatimó la joven presidenta municipal para que los reyes del hogar pasaran una celebración de lo mejor…Pues por los rumbos del Ejido La Piedra, 5 de Mayo, La Lobera y 10 de Mayo andan muy contentos con eso de que GLYNNIS los va a apoyar con algunas importantes obras entre las que se destacan la rehabilitación del tramo carretero que conecta desde San José de las Rusias hasta La Piedra…Me comentó el delegado de esta última comunidad PEPE BARRIENTOS que el tramo carretero luce en deplorables condiciones desde hace en verdad muchos años…El Secretario del Ayuntamiento, SERGIO RUIZ BALANDRANO, así como el tesorero EDGAR LARA MACHUCA se distinguen dentro del reducido grupo de funcionarios municipales que mejores números le están entregando a la alcaldesa GLYNNIS en cuanto a resultados dentro de sus respectivos espacios…Algunos otros funcionarios vaya que le siguen batallando para encontrarle la cuadratura a sus responsabilidades y es que en esta como en las anteriores administraciones, no todos desarrollan como se debería…Muy concurrido el Restaurant Tampico de Don RENE GONZÁLEZ JUÁREZ este pasado jueves por la celebración del Día del Niño…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…