Consolida IDPET y Universidad CUN colaboración académica en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Mayo 01 de 2026.- El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) y la Universidad CUN formalizaron una alianza estratégica en Matamoros, orientada a impulsar el desarrollo académico y profesional de los estudiantes. A través de este convenio, se promueven espacios de formación práctica donde los alumnos podrán consolidar sus conocimientos, fortalecer sus competencias y adquirir experiencia directa en el ámbito de la defensoría pública, preparándose con mayor solidez para enfrentar los retos del ejercicio jurídico.

El convenio fue signado por la directora general del IDPET, Roxana Guerrero Galván, y el rector de la Universidad CUN, Ricardo Díaz Garza. Esta firma permitirá que las y los estudiantes de la licenciatura en Derecho accedan a programas de prácticas profesionales y servicio social dentro de las diversas áreas del Instituto, permitiéndoles adquirir experiencia directa en la defensa técnica y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía tamaulipeca.

Durante el acto protocolario, Guerrero Galván destacó que estas acciones se alinean con la visión humanista del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la cual prioriza una justicia cercana y profesional.

“Para el Instituto, es fundamental abrir las puertas a los futuros abogados para que desarrollen no solo sus habilidades técnicas, sino también un profundo compromiso social. Al integrarse a nuestra labor diaria, los alumnos comprenden que la defensoría gratuita es un pilar esencial para garantizar que nadie carezca de una representación jurídica adecuada”, señaló la directora general.

La formalización de este lazo institucional se dio en el contexto de las celebraciones por el 50 Aniversario de la Universidad CUN. En este sentido, la funcionaria estatal, reconoció la trayectoria de la institución educativa en la formación de profesionales con valores éticos, reafirmando que la suma de voluntades entre el sector académico y el gubernamental es clave para consolidar una cultura de legalidad y excelencia en Tamaulipas.