Por: Raúl Terrazas Barraza

Día del Trabajo, evolución de su esencia

Un poco todavía, la generación millennials o Y, comprendió la relevancia que tiene el primero de mayo como fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo, como un homenaje a quienes lucharon en el pasado por mejores condiciones salariales y prestaciones.

Pero, las generaciones posteriores, es decir, centennials o Z, por ser los primeros nativos digitales móviles, porque les tocó la transición del mundo analógico al digital, así como, la llamada descendencia alfa comprendida del 2013 al 2025, no solo ignorar porque el primero de mayo no se trabaja, incluso, ni les interesa saber, solo tienen registrado en su mente que es día de no hacer nada.

Por la evolución que lleva el desconocimiento de las luchas que se dieron que, en la actualidad las y los trabajadores acudan a sus empleos ocho horas diarias, cuenten con prestaciones económicas, pago de horas extras, obtengan derecho a atención a la salud, acceso a la vivienda y jubilarse o pensionarse, los de la generación Beta que acaba de comenzar y que estará comprendida hasta el 2039, ni siquiera verán en el calendario el primero de mayo como un parteaguas en la vida laboral de las personas.

También piensan que, cuando el Día del Trabajo caiga en fin de semana debe de catafixiarse por uno hábil para que tenga chiste, de lo contrario pasará inadvertido y la verdad es que, durante largos años, eran los sindicatos de trabajadores quienes daban el buen punto a las celebraciones, porque salían a las calles a reconocer la valentía de quienes encabezaron los movimientos y hacer suyas las palabras que distinguían a los movimientos.

Es punto de crítica cuando los adultos mayores, hablan sobre la celebración y, con razón, porque en su tiempo los sindicatos eran la columna vertebral de la estabilidad social y con los desfiles y marchas en el Día del Trabajo agradecían aquello que hicieron sus iguales de épocas anteriores

A pesar de las generaciones perciban de diferente manera la conmemoración del Día del Trabajo, al menos en el asunto de retos van en el mismo barco, porque deben vencerse obstáculo como la informalidad ya que, seis de cada 10 personas trabajan en el sector informal, de manera que, la fecha para ellos es de molestia porque les recuerda la falta de protección social

Pretenden que haya más reformas legislativas para consolidar el trabajo digno, la igualdad de género y la prevención de la violencia en las empresas, sin dejar de lado que buscan la flexibilidad para que haya en el mercado laboral esquemas híbridos, con horarios blandos y con lo cual se desplazaría la idea de estar en la oficina como signo de productividad.

En fin, es primero de mayo, Día del Trabajo, fecha para recordar todo aquello que hicieron o padecieron los Mártires de Chicago en 1886, el gran significado de la Huelga de Cananea en Sonora en 1906, considerada como uno factores detonantes de la Revolución Mexicana y la Huelga de los trabajadores de Río Blanco en Veracruz en 1907 y que llevó a miles de obreros de la industria textil a protestar contra las condiciones de casi esclavitud en que los tenían sus patrones, por jornadas laborales de 14 horas y las injusticias que se cometían en las tiendas de raya.

Las dos huelgas de aquella época, impulsaron, que los derechos laborales de los trabajadores mexicanos fueran incluidos sí o sí en la Constitución que se promulgaría diez años después, en 1917, la misma que rige la vida política y social de México, solo que, con muchas modificaciones y actualizaciones.

Desde luego siempre será lamentable que el Día del Trabajo solo sea considerado por las nuevas generaciones como una simple fecha de descanso obligatorio o un puente largo para viajar, esto último por aquello de que, se busca agregar uno dos días más para convertirlo en minivacaciones.

Los otros

Porque la responsable del órgano de Control Interno del Instituto Electoral de Tamaulipas, Frida Denisse Gómez Puga se fue de Consejera Nacional del INE, tras ganar la selección realizada por el Congreso de la Unión, fue designado como interino Ricardo Zapata Delgado, quien estará allí hasta en tanto, el Congreso del Estado lleve a cabo el procedimiento para la designación del titular, mismo que, comenzó con la emisión de un punto de acuerdo por el que se determina la vacante del mismo.

El Presidente del IETAM, Consejero, Juan José Ramos Charré, hizo ver que, la designación de la persona encargada, se llevó a cabo en función del procedimiento interno, ya que, la posición no debe estar vacante, por el desarrollo de las actividades de la Institución.

Por el mismo IETAM, ya hay nombres de tiradoras a la presidencia, que debe renovarse este año y con mujer, entre ellas la exdiputada del Movimiento Ciudadano, Patricia Pimentel Ramírez, su compañera, también exlegisladora, pero del desaparecido partido Nueva Alianza, Erika Crespo Castillo y la Fiscal de Delitos Electorales en Tamaulipas, Krisna Judith Villado Mejía.