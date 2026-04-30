Fortalece SEBIEN mecanismos de fiscalización ciudadana

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 30 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la supervisión de los recursos públicos, la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado que encabeza Silvia Casas González, llevó a cabo una capacitación sobre el esquema de Contraloría Social, dirigida a enlaces y responsables de los diversos programas sociales.

A través de esta capacitación, mencionó que el gobierno de Américo Villarreal Anaya promueve y garantiza que la Contraloría Social sea un mecanismo fundamental que permite a las y los beneficiarios involucrarse de manera organizada en la vigilancia del ejercicio de los recursos, contribuyendo así a garantizar su correcta aplicación y el cumplimiento de los objetivos de cada programa.

La capacitación se realizó el pasado 29 de abril de 2026, bajo una modalidad híbrida: presencial para el personal de oficinas centrales en la Sala de Juntas de la Secretaría de Bienestar Social, y virtual para participantes foráneos.

La jornada fue impartida por la Secretaría Técnica, a través de Héctor Cárdenas y Jorge Alberto Reyes, quienes brindaron herramientas y lineamientos clave para la implementación y fortalecimiento de la Contraloría Social en los distintos programas.

La titular de la SEBIEN precisó que los mecanismos de participación ciudadana en la supervisión de los recursos públicos permiten que la población vigile cómo se usan los fondos gubernamentales, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre los principales destacan la Contraloría Social, donde beneficiarios supervisan programas; los comités ciudadanos de vigilancia, que revisan obras y servicios; el acceso a la información pública, garantizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y los mecanismos de denuncia, para reportar irregularidades.

“En conjunto, estos instrumentos permiten un uso más eficiente y transparente de los recursos, al involucrar directamente a la ciudadanía en su seguimiento y evaluación”, puntualizó Casas González.

Cabe mencionar que desde la Secretaría de Bienestar Social se reafirma el compromiso de seguir promoviendo acciones que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía en la vida pública del estado.