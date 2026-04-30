Entrega Guardia Estatal juguetes y celebra a niñas y niños de Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Abril 30 de 2026.- Como parte de las acciones de proximidad social y fortalecimiento de la cultura cívica, personal de la Guardia Estatal participó en una celebración con motivo del Día de la Niña y el Niño, realizada en el sector Estancias Residenciales del municipio de Matamoros.

La actividad se desarrolló en coordinación con el área de Parques de Bienestar Social, donde se efectuó la entrega de juguetes y reconocimientos a niñas y niños que han destacado por promover valores y acciones positivas en su entorno.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer el compromiso social desde la infancia, fomentar la participación ciudadana y contribuir a la prevención de conductas antisociales mediante actividades de convivencia comunitaria.

Asimismo, la Guardia Estatal reiteró la importancia de impulsar entornos seguros y de paz, reconociendo el papel activo de la niñez en la construcción de comunidades más solidarias y participativas.

Con este tipo de actividades, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas fortalece la cercanía con la ciudadanía y promueve valores de respeto, convivencia y responsabilidad social entre las nuevas generaciones.