Brillan tamaulipecos en Panamericano de Judo; Eduardo Sagástegui gana el oro

Guayaquil, Ecuador.- Abril 30 de 2026.- La delegación de Tamaulipas tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Judo Cadete y Junior 2026, celebrado en Guayaquil, Ecuador,destacando la medalla de oro conquistada por Eduardo Sagástegui en la categoría Junior.

Los judocas tamaulipecos contribuyeron a los resultados obtenidos por la selección mexicana en distintas categorías con una sobresaliente actuación de Eduardo Sagástegui, consolidando su nivel competitivo internacional y fortaleciendo su preparación rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que se celebrará en Mérida, Yucatán.

En otros resultados, el tamaulipeco Rafael García Estrever obtuvo la medalla de plata en la categoría cadete -73 kilogramos, tras avanzar a la final luego de enfrentar a rivales de Uruguay y Canadá, y caer ante el brasileño Nicolás Almeida.

Por su parte, Frida Maya sumó una medalla de bronce en la categoría -57 kilogramos, dentro de la rama femenil, manteniendo una constante en sus participaciones internacionales. Así mismo, Bella María Solís se colgó el Bronce en la categoría Cadetes -40 kilogramos.

José Pérez finalizó en la séptima posición en la categoría junior -66 kilogramos, al igual que Axel González en -81 kilogramos y Alberto Zamora cerró en el octavo puesto en la categoría cadete.

La delegación de Tamaulipas asistió a este certamen internacional con el respaldo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), que dirige Manuel Virués Lozano.

La entrenadora Cecilia Martínez Aguilera expresó su satisfacción por el desempeño del representativo tamaulipeco, integrado por siete atletas, quienes lograron posicionarse entre los mejores.

Con estos resultados, la delegación tamaulipeca concluyó su participación en este compromiso internacional, cumpliendo con las expectativas y sumando experiencia de cara a próximos eventos del calendario nacional.