Impulsa TPT la legalidad en dependencias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 30 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad y garantizar el acceso a la información pública, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT), órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, llevó a cabo una jornada de capacitación sobre el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

La actividad se desarrolló bajo la coordinación de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, y estuvo dirigida a 50 personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Salud, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Secretaría de Economía y Secretaría de Educación.

Durante las sesiones de trabajo se brindó asesoría técnica sobre el funcionamiento de la plataforma, además de generar espacios de diálogo para resolver dudas específicas relacionadas con la carga, administración y actualización de información pública.

La directora de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, Jannia Anabaena Quiñones Barrón, señaló que esta jornada de actualización responde a la reciente implementación del sistema POT, por lo que resulta fundamental fortalecer las capacidades técnicas del personal responsable de atender las obligaciones de transparencia en cada dependencia.

Asimismo, destacó que el dominio adecuado de estas herramientas contribuye al cumplimiento de la normatividad vigente y fortalece los mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información para la ciudadanía.

Con estas acciones -dijo- el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento oportuno de las obligaciones institucionales en beneficio de las y los tamaulipecos.