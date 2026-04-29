POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La UAT, crece y se consolida a la altura de su tiempo.

El II Informe del MVZ y MC Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dejó constancia del esfuerzo continuo en la actualización de programas de estudios, la ampliación de la oferta académica, así como del crecimiento de la matrícula, todo dentro del marco de una gestión orientada a fortalecer la calidad educativa, con una administración transparente de los recursos institucionales, bajo un esquema que ha buscado y logrado, fortalecer la infraestructura, así como apoyar la investigación.

Distingue a la gestión rectoral de los últimos dos años, un enfoque humanista y de inclusión, que permitió abrir oportunidades a quienes carecen de recursos, al apoyarlos con becas, pero por sobre todas las cosas, la universidad está siendo impulsada al ritmo que demanda el desarrollo de Tamaulipas, consciente de sus demandas, del perfil profesional que requiere, para protagonizar el papel que la historia le reclama como acompañante en la construcción de un nuevo horizonte económico y social.

En ese tenor, la administración de Dámaso Anaya, ha priorizado una educación con valores sociales, centrados en la equidad y el respeto a los derechos universitarios; esto se ve reflejado en apoyos, producto de la gestión del rector para que estudiantes con resultados, y que carecen de recursos, esto, no sea un obstáculo para su formación, al respecto existen ejemplos de alumnos de la universidad, que se han canalizado al extranjero y no ha sido impedimento su situación económica.

El Informe del Rector tuvo como escenario el Centro de Excelencia del Campus Victoria y estuvo enmarcado por la asistencia de distinguidos personajes, destacando la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya; la señora María Santiago de Villarreal, directora del Sistema DIF Tamaulipas; Dra. Olga Hernández Limón, directora ejecutiva de RIACES (Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior); licenciada Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, entre otras personalidades.

El Informe rectoral en cumplimiento al estatuto orgánico se lleva a cabo ante la Asamblea Universitaria, hoy en día la tecnología evita la movilización de los asambleístas hasta la sede; la comparecencia se realiza de manera virtual y así la puede presenciar la comunidad universitaria, reunidos en cada campus universitario y enlazados de manera digital.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con 2,839 profesores(as), además de 839 de tiempo completo, y el 100 por ciento de sus estudiantes de pregrado cursan programas certificados por su calidad. Por lo que se refiere a posgrado, 438 de sus programas están certificados en el Sistema Nacional de Posgrados.

La institución otorga 20 mil 64 becas y 5,297 estímulos económicos a sus estudiantes; mientras que el 55.2 % de sus profesores recibieron estímulos del programa ESDEPED (Estímulos al Desempeño del Personal Docente) es un incentivo económico que otorga la Secretaría de Educación Pública y la Universidad, para reconocer y premiar el desempeño laboral de los profesores. Estos apoyos se otorgan por evaluación en el rendimiento en docencia, investigación, tutoría y gestión académica.

EVOLUCIONA LA UAT HACIA LA EXCELENCIA: AMÉRICO. – En su mensaje ante asambleístas universitarios en el marco del II Informe Rectoral, el gobernador Américo Villarreal Anaya fue invitado de honor y en esa tesitura resaltó, la evolución que gestiona la UAT abriéndose camino rumbo a la excelencia, reconoció su transformación histórica al consolidar la calidad académica y la vinculación social, así como por recuperar la misión sustantiva de la institución en beneficio de Tamaulipas.

Las palabras del mandatario pronunciadas en ese escenario, compromete a la Universidad a dar lo mejor de sí misma, cuando fue puesto de relieve el papel estratégico que juega en el desarrollo del estado. Y destaca al mismo tiempo, que la visión impulsada, desde su Plan de Desarrollo Institucional, permite fortalecer la misión universitaria en los rubros de cobertura, calidad educativa, investigación, vinculación y responsabilidad social, de los que dijo, se ven reflejados en este informe de logros y resultados.

También destacó la colaboración estrecha entre el Gobierno del Estado y la UAT, lo que ha permitido impulsar iniciativas de impacto regional en el desarrollo industrial y energético, así como en sustentabilidad y cohesión social, con reconocimiento incluso desde el ámbito nacional.

Villarreal Anaya, resaltó los avances en ampliación de la matrícula, diversificación de la oferta académica, fortalecimiento de la investigación y crecimiento de la vinculación con sectores productivos y gubernamentales, y reconoció a la UAT como aliada de Tamaulipas en proyectos estratégicos, que la convierten en referente nacional por sus aportaciones científicas y de innovación.

El balance de este encuentro UAT-Gobierno de Tamaulipas, ratifica la conexión, colaboración, e identidad de propósitos en torno de la construcción de un mejor Tamaulipas, es una alianza sólida, ambiciosa en sus metas de desarrollo y crecimiento, destinada a generar bienestar.

LA FIEBRE POR LAS ALCALDÍAS. – Mario Leal Rodríguez, luego de un prolongado receso en el quehacer político, ahora resurge con nuevas ambiciones, perdón aspiraciones, la de convertirse en alcalde de Tampico, ahí precisamente donde ahora gobierna su ex cónyuge, Mónica Villarreal Anaya, a la que está enfrentando con declaraciones mediáticas, que han originado un show en tierras jaibas, y que no le reditúa ningún beneficio.

Este clima de hostilidades no le traerá nada bueno al susodicho, porque no se ve bien; nadie se puede ver bien, atacando por un interés político a quien fue su pareja, hay límites que están por encima de las aspiraciones de una candidatura.

Finalmente puede usted anotar que Leal Rodríguez fue titular de Turismo del Gobierno del Estado, y Director del COBAT, durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, pero fue destituido de ese cargo. Ahora enfrenta un conflicto legal por un faltante que no ha podido justificar en un desempeño de la función pública.

La circunstancia es que intenta resurgir como el Ave Fénix de sus cenizas, se ve difícil, porque no cuenta con una estructura, ni antecedentes de haberla tenido, y si hubiera existido tal, ya a estas alturas estaría enmohecida. Mario es de la era priista, que hoy es hablar de un parque jurásico, ya en extinción, y estará dando de qué hablar, hará mucho ruido, es obvio que busca que la que fue su familia política lo llame a cuentas, y lo que caiga será bueno.

Actualmente, Mario tiene una larga cadena de ex en puestos públicos, incluso tiene a un ex cuñado en Palacio de Gobierno