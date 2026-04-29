Para vivir y explorar Tamaulipas, presentan tres guías turísticas

-Las opciones van desde 12 productos turísticos, las nueve rutas del fútbol y la guía bilingüe Tamaulipas Seguro te Enamora

Acapulco, Guerrero.- Abril 29 de 2026.- Este miércoles se lanzaron tres nuevos productos turísticos de alto impacto que posicionarán a Tamaulipas como un destino de clase mundial; los materiales informativos, desarrollados, tienen como objetivo fortalecer la promoción de las riquezas naturales, culturales y turísticas de Tamaulipas ante México y el mundo.

Se hizo un segmento que contiene nueve rutas mundialistas, para los aficionados al fútbol y sus acompañantes; otro producto es una guía digital, que se puede navegar a través de 12 historias que hablan de los diferentes productos turísticos que tiene Tamaulipas y la guía de Tamaulipas que presenta al estado a través de sus regiones turísticas

El Secretario de Turismo del Estado, Benjamín Hernández Rodríguez explicó que se estuvieron desarrollando desde hace más de una año con la revista especializada en turismo: México Desconocido.

José Luis Cachafeiro, Director General de “México Desconocido” destacó la importancia de tener una gran presencia ante el mercado internacional y Tamaulipas se ha preparado con tiempo.

Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que “estos materiales, cuidadosamente desarrollados junto a México Desconocido representan un importante avance en la estrategia para posicionar a Tamaulipas como uno de los destinos más atractivos y prometedores de México”.

Indicó que el gobernador Américo Villarreal Anaya es el principal impulsor del turismo, mejorando la seguridad, la infraestructura y la conectividad, como es la autopista Mante-Ocampo-Tula, entre otras más.

En la presentación estuvieron, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya,; el presidente municipal del Pueblo Mágico de Tula, René Lara Cisneros, así como Maricarmen Dominguez directora comercial de Turismo de México Desconocido.