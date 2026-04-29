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Más y mejores espacios para aprender: gobernador entregó obras en escuela de Ciudad Victoria

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 29 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó durante la ceremonia de honores a la bandera,  la entrega de obras de infraestructura en la Escuela Primaria “República de México”, ubicada en la colonia San Marcos II, con el objetivo de fortalecer los espacios educativos y mejorar las condiciones de aprendizaje.

El director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, informó que las obras entregadas consistieron en la construcción de un módulo de baños, una cancha deportiva, la conclusión de un aula, pintura general y la edificación de un muro de protección.

Por su parte, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, destacó que estas acciones forman parte de una inversión cercana a los cuatro millones de pesos, resultado del trabajo coordinado entre el ITIFE y la Secretaría de Obras Públicas.

Castillo Sagástegui subrayó que estas obras se realizaron en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Obras Públicas, con el propósito de fortalecer la infraestructura escolar y garantizar entornos dignos para la comunidad educativa.

Por último, señaló que con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura educativa, en beneficio de las niñas, niños y docentes de Tamaulipas.

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