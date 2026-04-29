Inauguran Bodega Aurrerá Colinas en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–- Abril 29 de 2026.- En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, encabezó la inauguración de la tienda Bodega Aurrerá Colinas, perteneciente a Walmart, la cual representa una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Durante su intervención, la titular de la dependencia destacó que la apertura de esta unidad refleja un entorno de confianza para el desarrollo empresarial en Tamaulipas, propiciado por las políticas públicas orientadas a la atracción de inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento del bienestar social.

Asimismo, señaló que Walmart mantiene en marcha un plan de inversión aproximado de 3 mil millones de pesos en la entidad, contemplando la apertura de 29 nuevas tiendas en distintos municipios.

Por su parte, Jesús Treviño, Director de Operaciones de Bodega Aurrerá, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, destacando que la empresa cuenta actualmente con 87 tiendas y clubes en Tamaulipas, consolidando su presencia en la región.

En el evento participaron el presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, acompañado de su esposa Lucy de Gattás; la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez; y la asesora de Desarrollo Económico del municipio, Diana Céspedes.

Por parte de la empresa asistieron Jorge Estrada, subdirector de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica; Edgar Balbuena, representante de cumplimiento y licencias; y Carmina Verónica Huerta, gerente de la nueva tienda.