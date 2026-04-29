Emite Secretaría de Salud recomendaciones por altas temperaturas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 29 de 2026.- Ante la presencia de una onda de calor en la entidad, la Secretaría de Salud de Tamaulipas exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud, especialmente durante los días críticos que, de acuerdo con el reporte del área de meteorología del Organismo Cuenca Golfo Norte, se extenderán hasta el 1 de mayo.

La titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, señaló que este fenómeno climático puede prolongarse de cuatro a diez días, incrementando el riesgo de padecimientos como golpe de calor, enfermedades diarreicas, deshidratación severa y complicaciones en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes e hipertensión.

Asimismo, indicó que durante esta temporada pueden aumentar las enfermedades gastrointestinales, por lo que recomendó extremar medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos y el consumo de alimentos en condiciones seguras.

Entre las principales recomendaciones, destacó:

* Mantener una adecuada hidratación mediante el consumo constante de agua.

* Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en horarios de mayor radiación.

* No realizar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de calor.

* Consumir alimentos frescos y en buen estado.

* Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

También advirtió sobre la importancia de no permanecer en vehículos cerrados ni dejar en su interior a niñas, niños, personas adultas mayores o personas con discapacidad, debido al riesgo que representa el incremento de la temperatura.

La funcionaria subrayó que los grupos más vulnerables ante estas condiciones son trabajadores de la construcción y del campo, deportistas, así como niñas, niños y personas adultas mayores.

En cuanto al cuidado de los animales, recomendó asegurar que las mascotas cuenten con agua suficiente, espacios ventilados y evitar dejarlas en vehículos o azoteas expuestas al sol.

Finalmente, informó que, de acuerdo con el reporte epidemiológico de 2025, en nueve municipios se registraron 68 casos asociados a las altas temperaturas, de los cuales 26 correspondieron a insolación, 22 a golpe de calor, 19 a deshidratación y uno a quemaduras por exposición solar.