Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tamaulipas fortalece educación

*Miguel Ángel Valdez García, salió airoso en su comparecencia ante el Congreso del Estado

*Retumbaron los aplausos al término de su presentación…

Como parte de la glosa del Informe de Gobierno reciente, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, compareció ayer ante el pleno del Congreso del Estado y ante los legisladores; aseguró que se está dejando atrás una visión burocrática y memorística, para dar paso a una educación humanista, inclusiva, crítica y con sentido comunitario.

De frente a las diputadas y diputados locales de las diferentes fracciones parlamentarias, el funcionario estatal enfatizó que la educación es una de las prioridades del gobernador Américo Villarreal Anaya y que la Nueva Escuela Mexicana en nuestro estado es, también, continuidad del mandato popular impulsado por Andrés Manuel López Obrador, y que hoy se consolida con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con voz fuerte y clara, Valdez García dijo, que en nuestra entidad existe una ruta llamada “Tamaulipas Educa”. Lo que permite definir prioridades, alinear acciones y acelerar resultados en el sistema educativo. Puso especial énfasis en la sinergia que está haciendo la administración del Jefe del Ejecutivo Estatal con la de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha permitido una inversión del orden de los 827 millones de pesos en materia de infraestructura.

Ante el pleno del Congreso, el secretario del ramo destacó el esfuerzo del gobernador para cerrar brechas de años de desigualdad, consolidando programas como el de becas, uniformes, útiles, internet satelital, siendo estos política de equidad, no apoyos aislados.

La comparecencia fue considerada histórica por la presencia del líder de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño y por toda la estructura de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, que constataron todos los avances en infraestructura educativa, aprendizajes fundamentales y el programa de becas “Rita Cetina”.

NOTAS CORTAS

1.- En los altos mandos del Morenismo nacional ya lo saben y vienen analizando los mejores perfiles para contender, sobre todo para las alcaldías en los diferentes municipios de Tamaulipas, sobre todo en los más grandes del estado, por lo que se viene haciendo encuestas, sondeos y mediciones y quien es el mejor. Así mantiene su intención de postular al actual Secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, como próximo candidato a alcalde de la capital tamaulipeca, quien sobresale muy por encima de los demás contendientes, por lo que no lo pierdan de vista en el futuro inmediato. Además es raza, garantía de triunfo y es el mejor.

2.- Tamaulipas tendrá este día importante presencia en el Tianguis Internacional de Turismo, que se desarrolla en Acapulco, Guerrero. Tula, será reconocido por su talento y tradición, pues proyectan con fuerza la riqueza de su identidad cultural a nivel nacional. Así participa en la 50ª edición del Tianguis Turístico 2026. Lo representa el alcalde René Lara Cisneros y encabeza la delegación junto con personal de turismo para fortalecer la proyección del municipio.

3.- En el marco del Segundo Informe Rectoral del Médico Veterinario Zootecnista de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado, se constata que hay transparencia y crecimiento y ese es el sello del rector que lo caracteriza. Así a través de logros y resultados proyecta una UAT más sólida, con buenos resultados, estabilidad y visión institucional, lo que la convierte en ejemplo nacional. Son dos años de logros y avances de su administración puntualmente.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.