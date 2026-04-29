Dejará Tamaulipas Educa un legado humanista

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 29 de 2026.- La estrategia “Tamaulipas Educa”, integrada por 10 objetivos específicos y 100 acciones prioritarias, tiene como propósito consolidar una transformación educativa con enfoque humanista en la entidad, informó el Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

El titular de la dependencia destacó que esta política educativa busca dejar una huella duradera en el sistema educativo estatal, retomando la vocación formativa de Tamaulipas y fortaleciendo el papel de la comunidad escolar en su conjunto.

Señaló que la implementación de esta estrategia contempla la participación activa de docentes, directivos, estudiantes, así como madres y padres de familia, con el objetivo de consolidar una educación integral e incluyente.

Precisó que, aunque el programa contempla múltiples líneas de acción, se priorizan tres ejes fundamentales: el mejoramiento de la infraestructura educativa, la política de los aprendizajes fundamentales y la revalorización del magisterio.

En materia de infraestructura, destacó el compromiso de garantizar que todos los planteles cuenten con condiciones dignas en servicios básicos, equipamiento y espacios educativos adecuados, fortaleciendo así el entorno de enseñanza-aprendizaje.

Respecto a los aprendizajes fundamentales, explicó que esta política, implementada desde el inicio de la actual administración estatal encabezada por Américo Villarreal Anaya, busca asegurar que las niñas y los niños desarrollen habilidades básicas como la lectoescritura y el pensamiento matemático.

Asimismo, subrayó que la revalorización docente contempla asegurar la presencia de maestras y maestros en todas las aulas, así como fortalecer las condiciones laborales y profesionales del magisterio.

El secretario informó que ya se observan avances en los indicadores educativos, particularmente a través de la evaluación “Tamaulipas Aprende”, donde se registran mejoras en distintas áreas, destacando el incremento en el desempeño de matemáticas a nivel secundaria.

Finalmente, resaltó que estos logros han sido posibles gracias al respaldo institucional y a la coordinación con la Federación, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante programas como “La Escuela es Nuestra” y el Fondo de Aportaciones Múltiples, orientados a fortalecer la infraestructura educativa.