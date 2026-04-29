Continúa Tamaulipas con la meta de lograr electrificación al 100% en comunidades rurales

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.- Abril 29 de 2026.- En seguimiento a los objetivos establecidos por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) continúa con las actividades de verificación de censos e instalación de sistemas fotovoltaicos en beneficio de familias de comunidades rurales del municipio de Gustavo Díaz Ordaz.

Como parte del Programa de Electrificación al 100% y del programa de Estufas Eficientes de Leña, el equipo operativo de la dependencia realiza trabajos de campo en las localidades de Lucio Blanco, Rancho San Isidro, Rancho Los Gaytán y Rancho Los Díaz, donde se llevan a cabo labores de verificación, instalación y seguimiento para garantizar que los apoyos lleguen a la población prioritaria.

El titular de la dependencia, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de justicia energética, orientada a garantizar el acceso universal a la energía eléctrica en el estado, al tiempo que se promueve el bienestar social, la sostenibilidad y mejores condiciones de vida para las familias.

Asimismo, señaló que de manera paralela se implementa la entrega de estufas eficientes de leña, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes derivadas de la combustión tradicional, fomentar el uso eficiente de los recursos naturales y contribuir al cuidado de la salud de las familias beneficiarias.

Estas acciones integrales -dijo- permiten avanzar en la atención de necesidades básicas en comunidades rurales, fortaleciendo el desarrollo social y mejorando la calidad de vida de las y los tamaulipecos.