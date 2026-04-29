Consolida sesión del consejo estatal estrategias para el desarrollo rural sustentable

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 29 de 2026.- Con el propósito de informar sobre las acciones implementadas en lo que va del año, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable 2026, reafirmando el compromiso de impulsar la productividad, la innovación y el bienestar de las familias del campo tamaulipeco.

En la sesión participaron representantes de dependencias estatales y federales, instituciones educativas, consejos distritales y organizaciones de personas productoras, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la participación del sector rural.

El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, expuso los proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientados al fortalecimiento integral del campo.

En el sector agrícola, destacó la operación de programas como el de fertilizante granulado para cítricos, con una inversión de 15 millones de pesos en beneficio de más de dos mil productores en siete municipios.

Asimismo, se destinaron 20 millones de pesos para la siembra de cultivos como maíz, sorgo, cacahuate, avena y frijol. A ello se suma una aportación federal de 44.2 millones de pesos para la vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios, campañas fitosanitarias e inocuidad agrícola.

En el subsector pecuario, se implementan programas como Mejoramiento Genético, con una inversión de 20 millones de pesos; Desarrollo de Capacidades y Acompañamiento Técnico, con 13 millones de pesos; así como acciones de conservación y uso eficiente de agua, suelo y vegetación.

También se ejecutan programas de Barrido de Tuberculosis y control del Gusano Barrenador, con una inversión de 21 millones de pesos, además de Identificadores SINNIGA, con 1.5 millones de pesos. De manera complementaria, el Gobierno Federal aporta más de 34 millones de pesos para campañas zoosanitarias.

En materia forestal, a través del programa de Desarrollo Forestal Sustentable, se benefició a 2 mil 616 productores con la entrega de 32 mil 539 plantas, además de implementar acciones de prevención y combate de incendios, control de plagas y el impulso de 80 proyectos para el manejo y aprovechamiento de recursos forestales.

Respecto al sector acuícola y pesquero, se destacó la operación de programas como Granjas Acuícolas, con un presupuesto de 19.61 millones de pesos, y el programa de Inspección y Vigilancia Pesquera, con una asignación de 1.88 millones de pesos. Asimismo, mediante el programa Nutrimar Común se distribuyeron 162 mil 050 raciones de filete de pescado, beneficiando a 16 mil 205 familias en situación de vulnerabilidad, además de acciones en clasificación de áreas ostrícolas y sanidad e inocuidad agroalimentaria.

Por su parte, Román Rigoberto Garza Infante, titular de la Oficina de Representación de la SADER en Tamaulipas y secretario técnico del Consejo, informó sobre los programas federales previstos para 2026, entre ellos Fertilizante para el Bienestar, Producción para el Bienestar, Energía Eléctrica para el Campo, Créditos Cosechando Soberanía y Caña para el Bienestar, este último con la incorporación de 2 mil 068 productores del Distrito Mante.

En el presídium participaron autoridades del ámbito legislativo, académico y productivo, así como representantes de distintas dependencias estatales y federales, consolidando un espacio de diálogo y coordinación para el desarrollo rural sustentable.

Varela Flores dijo que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas fortalece la planeación estratégica del sector rural, promoviendo un desarrollo productivo, sostenible e incluyente en beneficio de las familias del campo.