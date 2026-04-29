Celebran a la niñez tamaulipeca con acceso gratuito a parques estatales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 29 de 2026.- En el marco de la celebración del Día del Niño, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas informó que el próximo 30 de abril las niñas y niños podrán ingresar de manera gratuita a todos los parques administrados por este organismo, como parte de las acciones orientadas a fomentar la convivencia familiar y el contacto con la naturaleza.

El Vocal de la Comisión, Eduardo Rocha Orozco, destacó que esta iniciativa busca garantizar espacios accesibles, seguros e incluyentes que contribuyan al desarrollo integral de la niñez tamaulipeca.

Señaló que esta acción forma parte de la política social impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer el bienestar de las familias y promover el uso de espacios públicos dignos.

Asimismo, informó que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación en diversos parques del estado, incluyendo mantenimiento general, mejoras en áreas recreativas, acondicionamiento de lagos y rehabilitación de recintos de fauna, con el objetivo de ofrecer instalaciones en óptimas condiciones.

En este contexto, destacó el avance en la instalación de una granja interactiva, la cual permitirá a niñas y niños tener un acercamiento directo con los animales, fortaleciendo la educación ambiental y la conciencia sobre el cuidado de la biodiversidad.

Con estas acciones, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar espacios que promuevan la convivencia, el aprendizaje y el respeto por el entorno natural, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social en la entidad.