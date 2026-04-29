CEAV Tamaulipas impulsa el vínculo académico-institucional con estudiantes de la UAT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 29 de 2026.- La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Tamaulipas recibió a estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes realizaron una visita institucional con el propósito de conocer de manera directa los procesos, funciones y lineamientos que rigen la atención a personas usuarias de este organismo.

Durante el recorrido, las y los alumnos estuvieron acompañados por Jovana Alejandra Maldonado Jiménez, responsable de la Unidad de Seguro Facultativo FDCSV, fortaleciendo así el vínculo entre la formación académica y la práctica institucional.

Las y los estudiantes fueron recibidos por la Directora General de la CEAV Tamaulipas, Lorena Perales Salinas, así como por el equipo directivo de la Comisión, quienes compartieron información sobre las acciones orientadas a brindar atención, protección y acompañamiento integral a las víctimas, en concordancia con la visión humanista del gobierno encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante su intervención, la titular de la Comisión destacó que la apertura de estos espacios de diálogo y aprendizaje permite acercar a las y los estudiantes a la realidad del servicio público, fortaleciendo su formación con un enfoque humanista y de compromiso social.

Asimismo, subrayó que la CEAV Tamaulipas trabaja de manera permanente para garantizar una atención digna, integral y con enfoque de derechos, y reconoció la importancia de compartir estas experiencias con quienes serán las y los futuros profesionales del derecho.

Con estas acciones, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas reafirma su compromiso con la formación académica, el fortalecimiento institucional y la promoción de una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos.