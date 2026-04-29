Avanza Tamaulipas a la final de fútbol de la Olimpiada Nacional 2026

Puebla, Puebla.- Abril 29 de 2026.- La Selección Tamaulipas de fútbol varonil Sub-15 aseguró su pase a la final de la Olimpiada Nacional 2026, tras vencer 2-1 a su similar de Querétaro en una semifinal caracterizada por la intensidad y el alto nivel competitivo.

El encuentro inició con desventaja para el conjunto tamaulipeco, luego de que el equipo rival se adelantara en el marcador al minuto 20. No obstante, la reacción fue inmediata y al minuto 30, Josimar Meraz logró el empate 1-1 con un remate de cabeza dentro del área.

Durante el resto del primer tiempo, Tamaulipas asumió el control del partido, generando mayores oportunidades de gol y dominando la posesión del balón.

En la segunda mitad, al minuto 10, Rodrigo Gómez anotó el gol definitivo tras una jugada a balón parado, aprovechando un tiro de esquina para definir con precisión y colocar el marcador 2-1.

El equipo, dirigido por Luis Rodríguez y Miguel Mendoza, mantuvo el orden táctico y la intensidad en los minutos finales, logrando conservar la ventaja y asegurar su clasificación a la final nacional.

Al término del encuentro, el director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, reconoció el desempeño del plantel y del cuerpo técnico, destacando el carácter mostrado para remontar el marcador y el trabajo en equipo que permitió alcanzar esta instancia.

Asimismo, subrayó que la participación de la delegación tamaulipeca cuenta con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

La final se tiene prevista tentativamente para el mes de junio en el Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del Mundial Social promovido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).