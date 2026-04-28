Se reúne Américo con nuevo titular de Aduanas; impulsa proyectos estratégicos en Tamaulipas

Ciudad de México.- Abril 28 de 2026.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó al nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, los proyectos estratégicos como el Puerto Interior de Tamaulipas y la Administración Portuaria Integral de Matamoros, que siguen avanzando de la mano del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, para generar desarrollo y bienestar para las y los tamaulipecos.

Durante una reunión de trabajo, este martes, el gobernador del estado puso de manifiesto la importancia y trascendencia de la contribución de Tamaulipas, que destaca como el estado con mayor flujo comercial entre México y Estados Unidos, a través de los 19 cruces internacionales a lo largo de la frontera norte.

Respecto al Puerto del Norte de Matamoros, el mandatario tamaulipeco expuso el Proyecto Integral de la Aduana de la API Matamoros, incluyendo la exposición ejecutiva del diseño de la sección aduanera (edificio de aduana y ruta fiscal), vialidades, capacidad y flujo de carga, así como tipos de carga a operar e ingresos proyectados.

En este encuentro acompañaron al gobernador Gustavo Guzmán Fernández, titular de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas; Anabel Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía del Estado y, Earl Tuexi Amaro, secretario técnico de la Oficina del Gobernador.