Realiza SIPINNA Tamaulipas Segundo Parlamento del OPINNA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 27 de 2026.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), llevó a cabo el Segundo Parlamento del Observatorio Participativo e Inclusivo de Niñas, Niños y Adolescentes (OPINNA), como un ejercicio de participación democrática orientado a la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia.

Esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la igualdad, la inclusión y la participación ciudadana desde la niñez, bajo un enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos.

El Parlamento se realizó en coordinación con el Colegio de Tamaulipas, el Congreso del Estado y la organización civil World Vision México, consolidando un esfuerzo interinstitucional para generar espacios de expresión, diálogo y participación activa de niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada, las y los integrantes del OPINNA presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual proponen reformas a la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista, con el objetivo de fortalecer la atención integral y contribuir a la prevención de trastornos del neurodesarrollo en la entidad.

El evento fue presidido por Jorge Luis Beas Gámez, en representación del Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, acompañado por Ivette Salazar Márquez; el diputado Humberto Prieto Herrera; el diputado Sergio Ojeda Castillo; la magistrada Tania Gisela Contreras López; y el representante de World Vision México, Juan Pablo Martínez Camarón.

En su intervención, Beas Gámez destacó que este Parlamento refleja el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para construir un Tamaulipas más justo, incluyente y con mayor bienestar para la niñez.

Asimismo, subrayó que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es una prioridad estatal, impulsada mediante políticas públicas transversales orientadas a su desarrollo integral.

Por su parte, Ivette Salazar Márquez resaltó la importancia de fomentar la formación ciudadana desde la infancia, promoviendo el conocimiento de sus derechos y su participación activa en la vida pública.

Destacó que el OPINNA constituye un espacio clave para el impulso de liderazgos infantiles y adolescentes, así como para la generación de propuestas que incidan en políticas públicas en beneficio de sus comunidades.

Finalmente, se reconoció la participación de las instituciones y organismos involucrados, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado y del Poder Legislativo para continuar fortaleciendo la protección y el bienestar de la niñez y adolescencia tamaulipeca.

Este Segundo Parlamento reafirma el compromiso de garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en la vida democrática, contribuyendo al fortalecimiento de políticas públicas y al ejercicio pleno de sus derechos humanos, conforme a los principios de participación, protección y provisión establecidos en la Convención sobre los Derechos de la Niñez.