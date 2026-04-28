Por: Raúl Terrazas Barraza

Coincidencia aduanera

No le hace que todavía está en sus oficinas de la Ciudad de México, porque no ha terminado de mudarse a Nuevo Laredo, donde se encuentra la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, pero, su titular Héctor Romero Gutiérrez, será un gran aliado del Gobierno de Tamaulipas dado que, su trabajo está soportado en la gran vocación de esta entidad para el comercio internacional.

A partir de ello, reuniones como la que acaba de sostener el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya con el responsable de ANAM y su equipo de colaboradores, tienen que repetirse con mucha frecuencia, canales de comunicación abierta siempre y desde luego la coincidencia para el mejor funcionamiento de Aduanas, en proyectos comunes,

Entre ellos, el Puerto Interior de Tamaulipas y la Administración Portuaria Integral de Matamoros, mismos que cuentan con el respaldo de la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum pardo para su ejecución, desde el momento que propician el desarrollo y bienestar para la población del estado.

Tamaulipas tiene el mayor flujo de comercio internacional por los 19 cruces internacionales, aunque, es Nuevo Laredo el más importante, en el entendido de que, su logística permite a las empresas que intervienen en los procesos de importación y exportación marchar a la vanguardia, además, conforme pasa el tiempo más elementos se suman para mejorar la perspectiva, como el hecho de que, la Universidad Autónoma de Tamaulipas abrió carreras profesionales con programas acreditados que apuntalaran el comercio internacional, entre ellas las de gestión de cadena de suministros.

El Puerto de Matamoros, también es un punto de coincidencia con la ANAM y para ello existe ya un proyecto, el Integral de la Aduana de la API de la zona norte del Golfo de México y cuyo diseño fue comentado por el Mandatario Tamaulipeco al recién estregado Director Romero Gutiérrez.

En el se cuentan espacios para un edificio de aduana, la infraestructura fiscal, patios para movimiento de cargas y sus flujos, en el entendido de que, aunque le movimiento portuario apenas comienza, la infraestructura no puede postergarse, ya que, dependerá de que cuente con todo aquello que es necesario para alcanzar el hecho y derecho. nivel de Puerto

En la Dirección General de Aduanas, estuvieron el responsable de la Administración Portuaria Integral, Gustavo Guzmán Fernández, la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía, Anabel Flores Garza y el secretario técnico de la Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro.

Los otros

Este miércoles habrá mucho movimiento en el Centro Universitario Victoria de la UAT, la razón, el Rector Dámaso Anaya Alvarado presenta a la Asamblea Universitaria el Segundo Informe del trabajo realizado al frente de la Casa de Estudios.

A ese sitio llegarán invitados de la entidad, tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad tamaulipeca, porque, la presentación de este informe, ha generado una gran expectación, en virtud de la naturaleza del trabajo realizado y que, traducido en cifras equivale a la transformación planeada cuando se rescató la Institución.

De acuerdo a cálculos de los responsables de la logística para recibir a las y los invitados, se espera una asistencia de más de tres mil personas, tanto en el sitio del evento, el Centro de Excelencia, como en las inmediaciones del Centro Universitario ya que, la comunidad estudiantil hará patente el respaldo a su líder, una vez que cumpla con el requisito estatutario de informar a la Asamblea.

El Segundo informe será un documento de resultados y su presentación comenzará a las 12 horas de este miércoles, con la asistencia del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, secretarios de su Gabinete, Alcaldes, Legisladores Federales y locales, así cómo, representantes de la sociedad civil con quienes la Institución ha renovado sus relaciones bajo la premisa de incidir con la competitividad de sus egresados a mejorar las perspectivas de desarrollo económico en todas las regiones.

Este martes, hubo comparecencias de secretarios del Gobierno del Estado con las y los integrantes de la Legislatura 66 que maneja el Diputado de Reynosa, Humberto Prieto Herrera, ante el Pleno Legislativo, hizo precisiones sobre el recurso agua, el titular de la secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, ingeniero Raúl Quiroga Álvarez,

En tanto, que el secretario de Educación, Doctor Miguel Ángel Valdez García detallo su tema con afirmaciones contundentes sobre la naturaleza de la estrategia Tamaulipas Educa, basada en tres pilares, mejores escuelas, mejores maestros y mejores personas, en un esquema donde el sistema educativo no puede quedarse inmóvil para alcanzar los objetivos de la nueva Escuela Mexicana.