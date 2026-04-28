Fortalece INJUVE vínculos intergeneracionales en la Casa Hogar del Adulto Mayor en coordinación con el Sistema DIF Estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 28 de 2026.- Con el objetivo de promover el respeto, la convivencia y el aprendizaje mutuo entre generaciones, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo una jornada de convivencia en la Casa Hogar del Adulto Mayor, en coordinación con el Sistema DIF Estatal, reuniendo a jóvenes voluntarios y residentes en un espacio de diálogo e integración.

Durante la actividad, integrantes de los programas “Misión Tamaulipas” y “Emprendedores” participaron en dinámicas de convivencia y escucha activa, orientadas a reconocer el valor, la experiencia y las historias de vida de las personas adultas mayores.

El director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, señaló que esta iniciativa no solo contribuye a combatir el aislamiento, sino que también fomenta la empatía y el intercambio de experiencias entre generaciones.

Asimismo, destacó la participación del “Mercadito Stella de Luz”, cuyos integrantes se sumaron mediante la donación de alimentos, artículos de primera necesidad y diversos apoyos, fortaleciendo el impacto de la jornada.

Indicó que esta colaboración entre el gobierno estatal y la iniciativa privada permitió enriquecer la experiencia de alrededor de 100 residentes, evidenciando la importancia del trabajo intersectorial para el bienestar social.

Con estas acciones -dijo- el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través del INJUVE de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dirigida por Luis Gerardo Illoldi Reyes, reafirma su compromiso con una política humanista e incluyente, orientada al fortalecimiento del tejido social mediante la construcción de relaciones solidarias y de confianza.