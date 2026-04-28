Es fundamental acercar el conocimiento, la tecnología y las mejores prácticas a quienes trabajan la tierra: Olga Sosa

Senadora sostiene reunión con directivos de la empresa multinacional Bayer para impulsar la tecnificación y productividad del campo mexicano.

Ciudad de México, a 28 de abril de 2026. Con el objetivo de revisar las herramientas y productos para fortalecer la productividad agrícola y acercar la innovación tecnológica a las y los productores del país, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz sostuvo una reunión de trabajo con Rodrigo Coria, Director de Asuntos Públicos, y Julieta Ramírez, Gerente de Asuntos Públicos de la empresa Bayer México.

Durante el encuentro, se exploraron oportunidades de colaboración con la Comisión de Agricultura del Senado de la República para impulsar esquemas de trabajo conjunto que acerquen soluciones tecnológicas, sustentables y de alto impacto al campo mexicano.

Bayer, empresa multinacional líder con más de 100 años de presencia en México, cuenta con 15 sitios de operación en el país, incluyendo centros de investigación, producción de semillas y desarrollo de bioinsumos. Actualmente, impulsa proyectos enfocados en agricultura regenerativa y el incremento de la productividad con enfoque sustentable.

Entre las innovaciones presentadas destaca “Carlota”, una herramienta digital desarrollada en México que, mediante inteligencia artificial, sensores, imágenes satelitales y análisis de datos en tiempo real, permite optimizar el uso del agua en la producción agrícola. Con presencia en 16 estados, esta tecnología ha logrado un ahorro promedio del 30% en el uso de agua, equivalente al consumo de una ciudad como Puebla, y facilita el acceso a información a través de plataformas como WhatsApp.

Asimismo, se expusieron iniciativas como Cultibot Red Nacional, que ofrece información georreferenciada para la toma de decisiones en el campo, y el programa “Cultivando Mejores Vidas”, enfocado en apoyar a comunidades rurales mediante servicios integrales, incluyendo telemedicina y acompañamiento productivo.

En este contexto, la senadora Olga Sosa subrayó la importancia de la tecnificación del campo mexicano y del uso de herramientas innovadoras que permitan elevar la productividad de la tierra, especialmente en beneficio de pequeños y medianos productores de toda la República.

Es fundamental acercar el conocimiento, la tecnología y las mejores prácticas a quienes trabajan la tierra.

La innovación debe convertirse en una herramienta de inclusión y desarrollo, particularmente para las comunidades más rezagadas, destacó.

Como parte de los acuerdos, se planteó la organización de un foro nacional en el Senado de la República, en el que participen empresas, autoridades federales, representantes estatales y productores, con el objetivo de difundir herramientas tecnológicas, compartir experiencias y fortalecer la coordinación para el desarrollo del sector agrícola.

La senadora reafirmó su compromiso de impulsar iniciativas que vinculen al sector público, privado y social, para construir un campo más productivo, sustentable y con mayor bienestar para las familias mexicanas