Entregan en Nuevo Laredo distintivos “Hecho en Tamaulipas”, “Hecho en México” y créditos del Fondo Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Abril 28 de 2026.- Con el propósito de fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en la región, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, encabezó la entrega de distintivos “Hecho en Tamaulipas” y “Hecho en México”, así como de créditos del Fondo Tamaulipas, en un evento que reunió a líderes empresariales y representantes de instituciones de educación superior del municipio.

Durante la ceremonia, se otorgaron 63 distintivos a 23 emprendedores, reconociendo a empresas que han alcanzado estándares de calidad, reputación y valor agregado, lo que les permite ampliar sus oportunidades de acceso a mercados, ferias, exposiciones y cadenas comerciales.

El distintivo “Hecho en Tamaulipas” acredita a productos y servicios elaborados en la entidad bajo criterios de calidad y pertenencia, fortaleciendo el consumo local. Por su parte, el distintivo “Hecho en México” impulsa la proyección nacional e internacional de productos elaborados en el país, priorizando el uso de insumos nacionales y el cumplimiento de estándares alineados con la Agenda 2030.

En el mismo acto, se entregaron financiamientos a través del Fondo Tamaulipas, como parte de una estrategia de inclusión financiera. Se otorgaron créditos de los programas Credibienestar y Microemprendedor por un monto total de 793 mil pesos, además de apoyos del Programa de Microcréditos a cinco núcleos solidarios integrados por 26 beneficiarios, por un monto adicional de 142 mil pesos.

Estos apoyos tienen como finalidad impulsar el crecimiento de negocios locales, facilitar el acceso al crédito en condiciones accesibles y fortalecer la economía familiar mediante el desarrollo de actividades productivas.

La titular de la Secretaría de Economía destacó que estas acciones forman parte de la política económica impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a generar oportunidades de crecimiento, elevar la competitividad empresarial y consolidar un ecosistema productivo con identidad local y proyección global.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobierno municipal de Nuevo Laredo, encabezado por Carmen Lilia Canturosas Villarreal, así como la colaboración interinstitucional para fortalecer el desarrollo económico regional.

En el evento también participaron autoridades y representantes del sector empresarial, entre ellos Miguel Ángel Carrillo, Abraham Rodríguez, Mariana Álvarez y Guadalupe Arlem González.