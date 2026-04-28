Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Dámaso Anaya presentará su Segundo Informe como rector de la UAT

*Desde el Centro de Excelencia Victoria…

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Médico Veterinario de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado, informó para el que esto escribe que, rendirá este miércoles 29 de abril, a las 12:00 horas del día y desde el Centro de Excelencia Victoria, su Segundo Informe de actividades, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en el que presentará a la comunidad universitaria y a la sociedad los avances alcanzados durante su administración y al frente de la institución desde la capital tamaulipeca.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, el titular de la rectoría señaló que el informe dará cuenta de los avances y acciones realizadas durante el periodo de su gestión 2025-2026, sobre todo en los rubros sustantivos como la consolidación de la calidad académica, diversificación de la oferta educativa, el incremento de la matrícula, el impulso a programas de apoyo para estudiantes, el fortalecimiento de la infraestructura universitaria y la modernización de los espacios destinados a la enseñanza, la investigación y la innovación.

Asimismo, informará sobre los avances en la gestión institucional y vinculación estratégica, destacando las acciones encaminadas a consolidar alianzas, ampliar oportunidades de colaboración y fortalecer la presencia de la UAT en el desarrollo social y productivo.

Dámaso Anaya también presentará resultados en materia de impulso a la formación. Integral destacando la promoción del deporte universitario y la actividad cultural, así como la implementación de un modelo educativo con una visión humanista, reafirmando el compromiso de continuar construyendo una universidad con mayores oportunidades para sus estudiantes y una mayor contribución al desarrollo del estado.

La presentación podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la UAT, para que tanto la comunidad universitaria, como la sociedad en general puedan dar seguimiento a este importante mensaje institucional.

El rector invitó a estudiantes, docentes, personal administrativo y a la comunidad en general a seguir la transmisión para conocer los resultados y proyectos impulsados en la máxima casa de estudios del estado.

El informe anual forma parte de los ejercicios de rendición de cuentas y transparencia institucional que realiza la UAT para informar sobre el desempeño académico, administrativo y de infraestructura.

NOTAS CORTAS

1.- La llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de MORENA y de Citlalli Hernández Mora, como titular de la Comisión Nacional de Elecciones, dejará en Tamaulipas algunos damnificados y otros beneficiados. Entre estos últimos está el aun funcionario tamaulipeco LLRR y Juan Vital Román Martínez, más cercanos a las dos damas de hierro de este instituto político y podría uno de ellos disputarle la dirigencia estatal de MORENA a María Guadalupe (Lupita) Gómez Núñez, o bien para irse como Presidente del Consejo Estatal.

Por ello y debido a estos cambios a nivel nacional ya se viene convocando a Congreso Nacional en la CDMX, lo que seguramente toda la 4T de Tamaulipas estará presente el próximo domingo 3 de mayo y a hacer el viaje a la Ciudad del Smog, para buscar a un morenismo fuerte, cohesionado y de cara a los retos que se vienen en los próximos meses. Pendientes.

2.- Que el festejo del Día de la Familia allá en el Pueblo Mágico de Tula no solo dejó lleno total en la Plaza Principal, sino también lectura política: buena operación, coordinación entre Ayuntamiento y DIF y reflectores para la Sra. Macarena Inurrigarro de Lara y René Lara Cisneros.

Fue un evento simultáneo “DIFzANiA”, traducido en una jornada de actividades dirigida a madres, padres e hijos con el objetivo de fortalecer la comunicación, promover la sana convivencia y reforzar los lazos afectivos en el núcleo familiar.

3.- Que el activista, rector, Dr. Francisco Chavira Martínez anda pensando en grande, sobre todo en la política tamaulipeca y que va por la sucesión del gobierno en Tamaulipas. Así viene sumando a los morenistas fundadores puros, de pura cepa y bien definidos para fortalecer su proyecto. El mismo que ya le ha dado muchas vueltas a todo el estado, cerrando filas y directo al triunfo. Es Chavira el bueno, dicen.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.