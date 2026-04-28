Conquista Tamaulipas 15 medallas en tiro con arco en Olimpiada Nacional

Apizaco, Tlaxcala.- Abril 28 de 2026.- La delegación de Tamaulipas tuvo un arranque sólido en el día uno de la competencia de tiro con arco de la Olimpiada Nacional 2026, que se realiza en Tlaxcala, al conquistar un total de 15 medallas; una de oro, cinco de plata y nueve de bronce, distribuidas en las ramas femenil y varonil.

La presea dorada fue obtenida por Valentina Torres Gómez, quien se impuso en la segunda distancia de la modalidad compuesto, dentro de la categoría Sub 16 femenil.

En las medallas de plata, Mariam Gómez destacó con dos preseas en la categoría Sub 16 femenil (primera distancia y acumulado general). También subieron al segundo lugar Vania Herrera en la segunda distancia Sub 16, Valentina García Gómez en la segunda distancia Sub 21 femenil, y Sebastián Gallegos Ollervides en la primera distancia de compuesto Sub 16 varonil.

Los bronces también sumaron de forma importante. En la rama femenil, Valentina García Gómez logró dos terceros lugares en la categoría Sub 21 (primera distancia y acumulado general), mientras que Vania Herrera obtuvo bronce en el acumulado general Sub 16.

Por la rama varonil, Aarón Abraham Altamira Vázquez consiguió dos bronces en compuesto Sub 18 (primera distancia y acumulado general); Arturo Gerardo Cepeda Villarreal aportó uno más en recurvo Sub 18 (primera distancia); Sebastián Gallegos Ollervides sumó dos terceros lugares en compuesto Sub 16 (segunda distancia y acumulado general); y Jorge Emilio Maldonado Cobos cerró con bronce en la segunda distancia de compuesto Sub 14.

Con estos resultados, Tamaulipas inicia con paso firme su participación en esta disciplina a nivel nacional.

El director general del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, felicitó a los atletas y entrenadores, destacando el respaldo al deporte de alto rendimiento por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la secretaria de bienestar social, Silvia Casas.