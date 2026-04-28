AGENDA FRONTERIZA

POR: HUMBERTO GUTIÉRREZ

NUEVO LAREDO RESTAURA LA HERENCIA DEL PASADO

* UAT en su ll Informe

* Reynosa nominada a catedral del deporte

* A la ciudad capital, le llueven inversiones

Será este próximo miércoles 29 de abril cuando la Asamblea y la Comunidad Universitaria se reúnan escuchar de parte del Rector DAMASO ANAYA ALVARADO el II informe de labores en una ceremonia, donde dará cuenta a la sociedad en general, de los avances alcanzados durante su administración.

El comportamiento social que ha tenido la UAT en la administración del Rector ANAYA, se ha notado por la dimensión que tiene en su matrícula, llega a todos los rincones del estado, a los habitantes más alejados para que reciban el conocimiento que anteriormente fue presencial.

Ahora con las nuevas tecnologías de la información y comunicación el nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se percibe en las seis regiones geográficas.

Aunado a la diversificación de la oferta educativa y la Certificación de los Programas al 100%, provoca un circulo virtuoso que propicia el ganar-ganar a la sociedad que quiere estudiar, prepararse para el presente y estar en condiciones de poder transcender en la vida. {

Lo que más le importa a la sociedad, la UAT le está cumpliendo al destacar su área de influencia educativa en el desarrollo económico y social, ya que los estudiantes egresados de la UAT han encontrado tierra fértil, trabajo al finalizar los estudios universitarios.

Complementa el conocimiento con la ampliación a las disciplinas deportivas y la actividad cultural.

El miércoles 29 será un día de lujo para la ciudad capital, vendrán visitantes ejecutivos, empresarios, políticos, universitarios de los campus municipales, alcaldes que asistirán en la misma manera que la UAT y si Rector asiste a los municipios.

A propósito de alcaldes, el del municipio de Victoria, EDUARDO GATTAS BAEZ, le cumplió al sector de las colonias Bertha del Avellano, Gutiérrez de Lara y Unidad Modelo al inaugurar un amplio circuito de alumbrado público en el boulevard Guadalupe Victoria.

Esta fue una parte del programa del programa de modernización de alumbrado a través del que se instalan 5 mil lámparas tipo LED en toda la Capital.

Respecto al Puerto Interior en Ciudad Victoria, este proyecto en un área de 1,332 hectáreas de propiedad estatal permitirá integrar al centro del estado a una nueva dinámica de crecimiento y desarrollo y posicionar a la capital como punto estratégico para la industria, abriendo la puerta a la instalación de empresas y detonar el crecimiento regional.

Para finalizar, expuso que ya se dio el primer paso para la modernización del transporte público con la presentación de las seis unidades de la ruta Conecta, las cuales son más eficientes, con mejor rendimiento, generan menos contaminación y ofrecen un transporte más digno a las y los tamaulipecos.

Agregó que esta ruta se ampliará a Reynosa y a la zona conurbada del sur, como parte del desarrollo de todo un proyecto para eficientizar la movilidad en Tampico, Madero y Altamira, “estoy seguro de que lo podemos consolidar en esta administración”, afirmó.

Estas dos últimas declaraciones de voz del gobernador AMERICO VILLARREAL GUERRA del programa dominical transmitido por Radio Tamaulipas.

Se ve bien el futuro de dos años para la zona centro de Tamaulipas que detonara en mejores empleos técnicos en materia de aduanas, en servicios, gastronomía y hospedaje en esa zona.

En Reynosa apunta para que el Alcalde Carlos Peña Ortiz, sea nominado como el gran impulsor del deporte ganador. En este momento brinda su respaldo a la Liga Municipal de Taekwondo, facilitando espacios adecuados para su preparación rumbo a próximas competencias.

El Gobierno Municipal destacó la importancia de apoyar a las y los atletas locales en su proceso de formación, promoviendo valores como la disciplina, el respeto y la constancia, fundamentales en esta disciplina.

Sucedió en Nuevo Laredo donde las obras de arte, representativas de este municipio se restauran a la vista de toda la sociedad, el edificio administrativo de la Antigua Aduana, una de las obras más representativas del patrimonio histórico de la ciudad, un edificio emblemático construido en 1884, que refleja la importancia de Nuevo Laredo en la región de esa época y sobrevive 142 años después en donde se hace la restauración conservando su estilo baja supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La Antigua Aduana forma parte de una zona patrimonial estratégica que incluye espacios como la antigua y nueva estación del ferrocarril, la Secundaria Uno, el complejo cultural aduanal y otros edificios históricos, lo que permitirá fortalecer este sector como un punto de valor cultural y turístico para la ciudad.

AGENDA FRONTERIZA es una colaboración de temas relacionados con el desarrollo económico – político del estado de Tamaulipas y sus municipios. Se distribuye a través de la Agencia Información y Análisis Estadístico.

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