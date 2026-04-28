POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Con gotero las cuentas públicas a revisión

El próximo jueves 30 de abril, es la fecha límite para la entrega de las cuentas públicas de las dependencias y de los órganos gubernamentales, que tienen funciones de recaudación, o que administran, ejercen o custodian recursos públicos; sin embargo, muy pocos entes lo habían realizado hasta el viernes pasado, lo cual llama la atención porque la ley les otorga 4 meses para dar cumplimiento a esta obligación, y no tienen razón de ser tanta espera, salvo que las cuentas no cuadren.

Estamos hablando de lo ejercido en 2025, de tal manera que dispusieron de cuatro meses, una tercera parte de un año, tiempo suficiente, para ordenar y hasta maquillar, lo necesario. No es insidia, pero los titulares de estos organismos deben de darle un “ajuste” a su cuadro de contadores, privilegiando capacidad profesional por encima del amiguismo.

Por otra parte, no hay duda de que todos cumplirán, están obligados como corresponde ante la Auditoría Superior del Estado, es un deber, cuya omisión o retraso en la entrega es considerada una falta grave, que puede generar multas, sanciones y otras responsabilidades.

Nos viene a la mente la sentencia histórica hoy convertido en refrán: “La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo”. Lo cual indica que para inspirar confianza y ganar respeto, no sólo basta cumplir apretadamente lo que marca la ley, sino que es importante proyectar responsabilidad oportuna, y no responsabilidad bajo sospecha.

Finalmente, todos o casi todos tendrán que cumplir en tiempo y forma, no hacerlo constituye una violación grave a la normatividad, con sanciones que van desde multas económicas, separación del cargo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y ya en el otro extremo, el incumplimiento, puede generar posible comisión de delitos como el ejercicio ilícito del servicio público, incluso peculado.

Con esa guillotina en el cuello, obviamente todos van a cumplir, algunos a las carreras, pero cumplirán, son cerca de 200 organismos, entre ellos los Ayuntamientos y Comapa´s, que son los más visibles.

REACTIVA GOBIERNO OBRAS DEL PUERTO DE MATAMOROS. – El gobernador Américo Villarreal Anaya, ha dado testimonio de su interés en las obras del Puerto Norte de Matamoros, cuya reactivación ha impulsado mediante una inversión que supera a los 109 millones de pesos, y tiene como objetivo consolidarlo como un eje clave para el desarrollo económico y comercial de la región, lo cual se deberá traducir en bienestar social en la entidad.

Actualmente se ejecutan obras de infraestructura que vendrán a fortalecer la operatividad del puerto, y con ello detonar nuevas oportunidades de inversión, destacando la construcción de una barda perimetral, un tanque de almacenamiento con capacidad de mil metros cúbicos, la rehabilitación y acondicionamiento de oficinas, áreas de campamento entre otras.

Con estas inversiones, el gobernador de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar proyectos que generen crecimiento económico, empleo y mejores condiciones para un desarrollo sostenible; además permitirá potenciar la conectividad, la logística y la competitividad de Tamaulipas, posicionando al Puerto Norte de Matamoros como un punto estratégico para el comercio nacional e internacional.

ESTE MIÉRCOLES RINDE SU II INFORME EL RECTOR DE LA UAT. – El evento más importante del año en la vida de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es sin duda el informe de su rector. El evento tendrá lugar a las 12:00 horas de este miércoles 29 de abril, teniendo como escenario el Centro de Excelencia del campus Victoria. Dámaso Anaya Alvarado comparecerá ante el máximo órgano de autoridad de la casa de estudios, que es la H. Asamblea Universitaria, con ello da cumplimiento al Estatuto Orgánico de la institución.

La lectura del Segundo Informe de Labores, vendrá a confirmar lo que de manera cotidiana realiza la Universidad bajo su mandato. La UAT se ha distinguido por una eficiente labor de difusión a través de los medios de comunicación y de sus órganos, como son Radio UAT y su Canal Universitario, a través de los cuales transmite programas educativos, culturales, eventos artísticos y académicos.

Asimismo, opera sus noticieros “UAT Informa”, y a través de cápsulas de divulgación mantiene conexión con la comunidad universitaria y sociedad interesada en conocer la vida de la máxima casa de cultura y educación de Tamaulipas. En fin, en esa tesitura, estaremos atentos al II Informe del rector Dámaso Anaya Alvarado.

MESA DEL AGUA MUNICIPAL ATIENDE OLA DE CALOR. – La proximidad de altas temperaturas pronosticadas para los próximos días, alertó a la Mesa del Agua Municipal a tomar medidas en el abasto de agua, para lo cual reforzó estrategias en el tandeo de agua, incentivar la campaña de sensibilización del cuidado y uso del vital líquido en escuelas, y coordinar con Protección Civil en lo que se refiere a emitir recomendaciones por la situación climatológica de las próximas 72 horas.

Los acuerdos surgieron durante la sesión ordinaria para reforzar estrategias en el abasto de agua y protección de la salud de la población, entre ellos ratificaron garantizar el abastecimiento a escuelas y hospitales, la mesa del agua municipal expuso información de tandeos, niveles de fuentes de abastecimiento, disponibilidad del recurso, limpieza de drenes pluviales y alcantarillas y pronósticos de ciclones y huracanes

En esa ocasión el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, coordinó los trabajos de la sexta sesión con la participación de autoridades de CONAGUA, COEPRIS, PROFEPA, IMSS, CREDE y COMAPA Victoria. En ese marco, se examinó la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre el cuidado y uso del vital líquido en escuelas y en los hogares.