Suma la UAT 12 preseas en Campeonatos Nacionales ANUIES 2026

Ciudad Victoria, Tam.- 27 de abril de 2026.- Tras celebrado el primer bloque del calendario de actividades de los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, la delegación atlética de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha conquistado 12 preseas, en 3 días de competencia desarrolladas en instalaciones de la UNAM, Campus Ciudad de México y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

De acuerdo con el cronograma de la máxima justa deportiva universitaria del país, los primeros en entrar en acción fueron los arqueros, en las canchas de la UNAM.

Por el equipo de la UAT, dirigido por el coach Jorge Armando Payán Muñoz de Alba, Jorge Arturo Gómez Basilio, colaboró en los 3 bronces, en la modalidad de Tiro con Arco Compuesto.

Basilio colgó bronce por Equipos haciendo dupla con Gadiel Barrios Hernández, en Mixto con Marissa Cab Villegas, y en Individual Varonil de la misma especialidad.

Por su parte, también en acciones celebradas en la CDMX, el equipo de Esgrima es el que hasta el momento ha aportado más para la causa de la UAT, con oro, plata y par de bronces; con la dos veces olímpica, Úrsula González, como entrenadora.

El tridente integrado por Regina Pedraza Lerma, Danna Yuleth Ramírez Martínez e Yllen Montserrat Guzmán Caballero, hicieron valer su condición de favoritas y colgaron oro en la modalidad de Sable por Equipos Femenil.

En Sable Individual, Regina Pedraza colgó plata y Montserrat Guzmán bronce, mientras que, en la rama varonil, Eduardo Ramón Sánchez Hernández, aportó el otro bronce.

En Luchas Universitarias, Ángel Gabriel Blanco Lara, obtuvo la medalla de bronce, dentro de la categoría Freestyle 57 Kg.

En Kick Boxing, Jorge Armando Murillo Leal, obtuvo la medalla de oro, dentro de la División de -63.5 kg, también en acciones celebradas en la Ciudad de México.

Finalmente, en las acciones de este primer bloque, celebradas en la UNAM, Estefanía Lee Argüello logró bronce en la prueba de 200 metros Mariposa.

Por su parte, en instalaciones de la BUAP en Puebla, el equipo de Taekwondo de la UAT, al mando del profesor Romualdo Salazar Ruiz, logró dos metales más:

El alumno Roberto Garza Sánchez, disputó la final de la División Welter de hasta 80 kg., en esta ocasión le tocó ceder el trono que ostentaba desde la edición anterior; mientras que la de bronce fue obra de Jesús Sierra Cantú, dentro de la División Finn de hasta 54 kg varonil.

En total la UAT suma 12 preseas (2 oros, 2 platas y 8 bronces) y está por resolver su pase a la zona de medallas en Softbol Femenino.

Este martes continúan las acciones con el segundo bloque del calendario 2026 de los Campeonatos Nacionales Universitarios, convocados por la Comisión de Deportes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES.

Karate del 28 de abril al 1 de mayo en la Ciudad de México; Frontón del 28 de abril al 2 de mayo; Futbol Bardas del 28 de abril al 5 de mayo y Tochito del 30 de abril al 5 de mayo, estos 3 últimos deportes en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Toluca.