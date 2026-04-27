Refuerza CONALEP Tamaulipas formación tecnológica con nueva carrera en IA y Ciencia de Datos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 27 de 2026.- El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Tamaulipas anunció la incorporación de la carrera de Profesional Técnico-Bachiller en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, disponible a partir del próximo ciclo escolar en el Plantel Victoria.

Fernando Arizpe Pedraza, director general de esta institución, informó que esta nueva oferta educativa representa un paso firme hacia la formación de talento especializado en áreas clave como el análisis de datos, la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, y la preparación de las y los estudiantes tamaulipecos para integrarse a sectores estratégicos de alto crecimiento.

“Hoy más que nunca, necesitamos jóvenes capaces de interpretar la información, generar soluciones y aportar valor a las empresas. Esta carrera responde a esa necesidad y coloca a nuestros estudiantes a la altura de los retos tecnológicos actuales”, destacó.

Refirió que la carrera en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial se suma a las 19 opciones educativas que actualmente se ofertan en los 8 planteles de la entidad, fortaleciendo su modelo académico. Añadió que, entre las carreras de reciente creación, también destacan Autotransporte y Mecatrónica, diseñadas para responder a las vocaciones económicas de la región.

Señaló que, con esta nueva incorporación, CONALEP Tamaulipas refrenda su compromiso con la innovación educativa y la formación de profesionales técnicos altamente capacitados, capaces de transformar su entorno a través del conocimiento y la tecnología.

Resaltó que, desde el inicio de la administración estatal, liderada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y con el apoyo del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, se ha impulsado la creación de nuevas carreras técnicas alineadas a las necesidades del sector productivo, con base en estudios especializados avalados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo que garantiza una formación pertinente, actualizada y con visión de futuro.