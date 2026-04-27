Por: Raúl Terrazas Barraza

El Senador solitario

Es lógico que el Senador de Tamaulipas, cuñado del innombrable del sexenio pasado, haya adoptado una actitud combativa, descalificadora y hasta desafiante, la razón, muy sencillo, el fifí de Reynosa, José Ramón Gómez Leal, cree que los recorridos realizados en territorio le permitirán escalar un peldaño más en la política de Tamaulipas.

Esto es, desplazar a las y los demás aspirantes al 2028 que comenzaron a moverse desde hace mucho tiempo y que, exhiben aquello que les ha salid mejor para en sus actuaciones político-administrativas y que, con suerte podrán estar en las encuestas que comprometió hace unos días el presidente del Consejo del partido regeneracionista, Rómulo Pérez Sánchez.

Este tipo de actitudes y muchas cosas más se verán en las precampañas y campañas para las elecciones del 2027 y no se diga la del 2028, sobre todo si se considerar que, para esta última, habrá quienes desde fuera tienen que mantenerse en las preferencias de las personas, en un escenario de espera en el cual enfrentarán descalificaciones y críticas agudas para denigrar su participación en la grilla.

El hombre ya está casi solo para mantenerse en la aventura política, de quienes estaba agarrado en la capital del país poco ha poco desaparecen la escena nacional, incluso, hay quienes creen que ya le lleva la delantera su compañera Senadora Olga Sosa Ruiz, por la sola condición de ser mujer, ya que, es el contrapeso para la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, sin dejar de lado que también puede entrar ala jugada del 2028 otra mujer, no proveniente de las alcaldías, sino del gabinete estatal.

En este momento, mejor alternativa para quienes piensan en el 2028 es pasar por las urnas el 2027 y las posibilidades se abren tanto en las Diputaciones Federales como en las locales, ya que, de esa forma tendrían una tribuna desde la cual mantenerse vigentes para la sucesión gubernamental.

Debido a ello, es casi lógico pensar que la curul ocupada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por Carlos Cantú Villarreal, hermano de la titular del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, él querrá heredársela a ella, para que, desde allí sostenga su proyecto para el 2028, mientras él, se sacrificará con una Diputación Local no le hace que plurinominal para no tener que invertir recursos, tiempo y capital político, que, en el caso de este último podrían ahorrárselo y guardarlo para la sucesión de gobierno.

A que le tira el Senador regeneracionista con los desfiguros políticos que trae, como lanzar injurias a alcaldes y representes de medios de comunicación, cuando su realidad es solo una, está solitario en el proyecto que trae y aquello que es peor, que ni siquiera es llanero, para llamarlo Llanero Solitario, por que ni siquiera cuenta con un amigo como el personaje de la historieta que tenía el suyo, Toro, un nativo potawatomi, que estaba en todas sus aventuras y le ayudaba en la lucha contra la injusticia.

El punto es que el Senador, no tiene ningún Toro que lo ayude y con la actitud que se porta, su camino en los próximos dos años será espinoso en todos los sentidos, de ahí que, al menos debería de bajarle unas rayitas a la suficiencia y conducirse con prudencia y respeto hacia sus compañeros del partido regeneracionista, de lo contrario mejor que se vaya al PAN, de donde salió hace algunos años.

Los otros

El Secretario de Turismo del Gobierno de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, estuvo en la 68 Asamblea Nacional de titulares del ramo en México, misma que, se celebró en el marco de la 50 edición del Tianguis Turístico de Acapulco, allá en el estado de Guerrero y en la cual la CONCANACO que dirige Octavio de la Torre Stéfano, presentó la estrategia integral para fortalecer el sector, mediante un esquema donde el comercio, servicios, deporte, cultura, consumo local y la promoción caminen en un solo sentido, en especial por la realización de la Copa del Mundo de Fútbol que ya está próxima.

La estrategia se llama, México muy Mexicano, el líder del comercio organizado señaló que la idea es lograr que la derrama económica por el Mundial llegue de manera directa a empresas, negocios familiares, prestadores de servicios y comunidades, desde el momento que el turismo no debe quedarse solamente en los grandes destinos, debe llegar a los negocios familiares, restaurantes, hoteles, comercios, agencias, mercados, transportistas, artesanos y prestadores de servicios que todos los días sostienen la economía real.

También en asuntos de turismo, destaca el hecho de que, la Universidad Autónoma de Tamaulipas que lidera el Rector Dámaso Anaya Alvarado, entregó a la Secretaría de Turismo del Estado, los resultados de la investigación sobre la resignificación del patrimonio turístico tangible e intangible de Tamaulipas, mismos que fueron comentados por el Doctor Octavio Herrera Pérez, en la reunión celebrada en COTACYT.

El Rector subrayó que el compromiso de la Universidad es colaborar a través de la investigación científica elementos para mejorar el desarrollo de Tamaulipas y, el turismo es una de esas actividades que deben de estudiarse a fondo para entregar al mismo tiempo herramientas que apuntalen la diversificación turística de las regiones, para fortalecer la riqueza cultural y natural

También indicó que el proyecto de investigación ayuda a comprender y potenciar la riqueza patrimonial y da cuenta de perspectivas como el turismo rural, ecológico, comunitario y de montaña, bajo una visión integral y sostenible.

La investigación entregada a la secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, integra el inventario del patrimonio turístico natural y cultural de los 43 municipios de Tamaulipas, una propuesta de servicios turísticos y la base de datos para planeación, promoción y diseño de rutas turísticas regionales, así como, la importancia de llevar a cabo el diplomado para guías turísticos sobre la interpretación histórica, cultural y patrimonial de los destinos tamaulipecos.