Fortalece STPS cultura de prevención con evento de seguridad y salud laboral en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Abril 27 de 2026.- Con el objetivo de promover entornos laborales seguros y prevenir riesgos en los centros de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo el evento “Tamaulipas por la Seguridad y Salud en el Trabajo”, con la participación de especialistas, autoridades y representantes del sector productivo.

El evento fue encabezado por Erick Ortiz González, titular de la Dirección General de Inspección y Previsión Social, como parte de las acciones impulsadas bajo el liderazgo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

Durante la jornada, realizada en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se impartieron conferencias magistrales orientadas a fortalecer la cultura preventiva, abordando temas como la integración de comisiones de seguridad e higiene, el uso adecuado del equipo de protección personal y la implementación de programas voluntarios para el cumplimiento de la normativa laboral.

Asimismo, se destacó la importancia de la colaboración entre autoridades, empresas y trabajadores para consolidar espacios laborales más seguros, reducir accidentes y fortalecer la productividad en los centros de trabajo.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a reforzar la capacitación en normas oficiales en materia de seguridad e higiene laboral, así como a promover una cultura de prevención en beneficio de las y los trabajadores tamaulipecos.

Con este tipo de iniciativas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso con el bienestar laboral, en concordancia con la política humanista y de transformación impulsada por el Gobierno del Estado.