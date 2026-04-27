Fortalece Sector Salud acciones durante la Semana Nacional de Vacunación 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 27 de 2026.- En el marco de la Semana Nacional de Vacunación 2026, que se desarrolla del 25 de abril al 2 de mayo, el Sector Salud intensifica las acciones para fortalecer el Programa Universal de Vacunación, con el objetivo de recuperar esquemas, incrementar coberturas y sensibilizar a la población sobre la importancia de la vacunación oportuna.

Durante esta jornada, se tiene como meta la aplicación de más de 48 mil dosis en todo el estado, dirigidas a recién nacidos, niñas, niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y población en general, conforme al esquema nacional de vacunación.

La Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, destacó que como parte de esta campaña se incorpora una nueva vacuna dirigida a mujeres embarazadas: la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), la cual protege a los recién nacidos contra infecciones respiratorias graves como bronquiolitis y neumonía.

Explicó que este biológico debe aplicarse entre las semanas 32 y 36 de gestación, permitiendo que la madre genere anticuerpos que serán transmitidos al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante sus primeros meses de vida.

Asimismo, se continuará con la aplicación de la vacuna Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina), considerada fundamental durante el embarazo.

El Virus Sincitial Respiratorio representa un riesgo significativo para menores de un año y hasta los dos años de edad, al ser causante de infecciones respiratorias severas, especialmente en temporada invernal; por ello, la incorporación de esta vacuna constituye un avance relevante en la protección de la salud infantil desde la etapa gestacional.

Finalmente, la titular de la dependencia hizo un llamado a la población para revisar su cartilla de vacunación y acudir a los módulos correspondientes, ubicados en unidades del IMSS, ISSSTE y centros de salud, con el fin de completar sus esquemas y aprovechar esta jornada intensiva.