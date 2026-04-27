Educación humanista busca una sociedad más justa: Américo

-Entrega gobernador obras por 4 mdp además de mobiliario escolar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 27 de 2026.- Construir entre todos una sociedad cada vez más justa para que todos podamos progresar es el objetivo del modelo de educación que hoy tienen los gobiernos humanistas de la transformación, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la ceremonia cívica de honores, en la Escuela Primaria “República de México”, el gobernador entregó obras por más de 4 mdp y dio el banderazo de salida a camiones con 700 pupitres y 1,400 latas de pintura que se entregarán en los planteles escolares de los 43 municipios.

“Que disfruten ustedes de esta niñez, que es lo más importante que tenemos los adultos, y verlos crecer sanos, y verlos crecer fuertes, y verlos crecer con mucho conocimiento para que en un futuro sean y contribuyan ustedes también al desarrollo de este gran estado”, expresó.

El mandatario estatal destacó también los programas de apoyo de útiles escolares, las becas, la entrega de libros de texto gratuitos, los cuidados a la salud de las niñas y niños y la capacitación permanente de las y los maestros.

Al término de la ceremonia cívica, presidió además la demostración de la rutina del equipo de salto de cuerda “Los Chapulines”, ganadores de la etapa municipal, quienes asistirán a la etapa regional a finales de mayo en Tula.

En el evento, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, expresó que, además de las obras de infraestructura que hoy se entregan, el gobernador también enviará este día el nuevo escudo de Tamaulipas a todas las escuelas.

“Termino diciendo la frase que acuñó hace un mes y medio la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y eso el gobernador hoy lo está haciendo realidad”, dijo en un evento público: “La educación es el corazón de la transformación”, indicó.

Al dar la bienvenida, el Director de la Escuela “República de México”, Emmanuel de la Garza García, agradeció todo el apoyo del gobernador y su respuesta a las peticiones planteadas, haciendo realidad el contar ahora con material deportivo, una cancha digna, la musicalización del himno de la escuela, pintura para el plantel y mobiliario escolar, además de una unidad de baños para niñas y niños y la terminación y equipamiento de un aula escolar.

“Hoy, con gratitud y mucha satisfacción, podemos decir que esos compromisos han sido cumplidos”, mencionó.

Acompañaron al gobernador: Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE; Tania Gisela Contreras López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; el diputado Sergio Ojeda Castillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y el alumno Santiago Alonso Barrón Reyna.