Destinan 15 mdp para contener plaga del gusano barrenador en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 27 de 2026.- Con el objetivo de reforzar las acciones de control y erradicación del gusano barrenador del ganado, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, destinó un presupuesto de 15 millones de pesos que será ejercido durante el presente año por la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

El titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, destacó la estrecha coordinación con instancias como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y la Comisión México–Estados Unidos para la Erradicación de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas, lo cual ha permitido avanzar de manera sostenida en el control de esta plaga.

Informó que los recursos se destinan a acciones operativas como la movilización, el barrido sanitario y las denominadas “volantas”, permitiendo una atención oportuna de los casos detectados. Actualmente, se cuenta con cerca de 60 agentes desplegados en campo que realizan labores intensivas de vigilancia, control y erradicación.

Asimismo, señaló que el SENASICA ha reconocido el trabajo realizado en Tamaulipas, destacando que diversas estrategias implementadas en la entidad han sido replicadas a nivel nacional debido a su efectividad.

En cuanto al avance en el control de la plaga, indicó que el número de casos ha disminuido de 116 a 103 en los últimos días, de los cuales el 60 por ciento se encuentran inactivos y el 40 por ciento permanecen activos.

Añadió que, como parte de las acciones binacionales, se construye una planta de producción de mosca estéril en Texas, estrategia que ha demostrado históricamente su eficacia para la erradicación del gusano barrenador, plaga que en el pasado afectó tanto a México como a Estados Unidos.

Finalmente, Varela Flores afirmó que se ha logrado contener el avance de la plaga y que tanto el Gobierno de Estados Unidos como la Federación han reconocido los resultados obtenidos en la entidad. Reiteró que se continuará con el fortalecimiento de las acciones mediante un centro de operaciones que permite el monitoreo y análisis en tiempo real.