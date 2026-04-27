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Celebra SABG Día de la Niña y el Niño con “Semilleros de la Honestidad”

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 27 de 2026.- Con el objetivo de prevenir la corrupción mediante la formación de valores desde la infancia, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Norma Angélica Pedraza Melo, celebró el Día de la Niña y el Niño en el Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX).

Durante este evento, dirigido a niñas y niños, se desarrollaron actividades lúdicas orientadas a fomentar el aprendizaje ético, mediante dinámicas como memorama, lotería y maratón de valores. Asimismo, se proyectaron materiales audiovisuales que promovieron la reflexión sobre principios como la honestidad, empatía, respeto, responsabilidad, cooperación y cuidado del medio ambiente.

La titular de la dependencia destacó que el programa federal “Semilleros de la Honestidad”, alineado a la Nueva Escuela Mexicana, impulsa una educación humanista, integral e inclusiva, promoviendo el aprendizaje de valores desde edades tempranas a través de herramientas didácticas y personajes diseñados para este fin.

Asimismo, señaló que estas acciones se complementan con la estrategia estatal “Sembrando Valores”, orientada a fortalecer la cultura de la legalidad y la ética en la sociedad.

Indicó que con este tipo de iniciativas, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la formación integral de la niñez tamaulipeca, promoviendo valores que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y responsable.

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