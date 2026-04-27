Avanza colocación laboral en Tamaulipas con más de 2 mil 700 empleos vinculados en lo que va del año

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 27 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que, en lo que va del año, se ha brindado atención a más de 16 mil personas a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), logrando la colocación de 2 mil 774 buscadores de trabajo, con un desempeño destacado en la zona sur del estado, particularmente en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes, detalló que cerca del 60 por ciento de las colocaciones laborales se concentran en la región conurbada sur, mientras que el 40 por ciento corresponde a otras regiones, lo que refleja una dinámica económica constante impulsada por la industria instalada en esa zona.

Subrayó que estos resultados evidencian el fortalecimiento del mercado laboral en polos de desarrollo específicos, en contraste con escenarios más complejos que se presentan en otras regiones del estado.

Explicó que, si bien Tamaulipas cuenta con una economía diversa que impide mantener un comportamiento homogéneo en todas sus regiones, existen zonas estratégicas que han dinamizado la generación de empleo, siendo la región sur uno de los principales motores.

En contraparte, señaló que se implementan acciones para revertir la pérdida de empleos registrada en la frontera, particularmente en el municipio de Matamoros.

En materia de movilidad laboral internacional, indicó que se mantiene el impulso a programas de empleo en el extranjero, principalmente hacia Canadá y Estados Unidos; no obstante, se prevé un incremento en el envío de trabajadores durante los próximos meses, conforme a la estacionalidad de estos programas.

Finalmente, el secretario del Trabajo y Previsión Social reiteró su compromiso de fortalecer las estrategias de vinculación laboral, con el objetivo de generar más oportunidades y facilitar la incorporación de la población al mercado de trabajo, en concordancia con la política de transformación y humanismo impulsada por el Gobierno del Estado.