Anuncian últimos días para inscribirse al Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano 2026

-El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes recuerda que el próximo 30 de abril es la fecha límite para postular proyectos al festival

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 27 de 2026.- El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) informó que se encuentra en la etapa final la convocatoria para participar en el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano (FICSM) 2026, dirigida a artistas y agrupaciones tamaulipecas, así como nacionales e internacionales.

Tras su lanzamiento el pasado 11 de febrero, el periodo de recepción de proyectos concluirá el próximo 30 de abril, por lo que se exhorta a solistas, grupos, compañías y colectivos a completar su proceso de inscripción en tiempo y forma, a fin de que sus propuestas puedan ser evaluadas por el Comité Organizador.

El director general del ITCA, Héctor Romero-Lecanda, destacó la importancia de fortalecer la participación artística local, promoviendo el encuentro entre creadores y público en todo el estado, a través de proyectos que reflejen la identidad cultural de Tamaulipas.

Asimismo, señaló que, si bien la convocatoria ha tenido una respuesta favorable, es fundamental que las y los interesados concluyan su registro antes de la fecha límite, considerando los requisitos establecidos para su correcta postulación.

Las propuestas deberán cumplir con criterios como calidad artística, contenido, viabilidad, presupuesto e impacto social, por lo que se recomienda presentar proyectos diversos que contribuyan al desarrollo cultural de la entidad.

Se destacó que las presentaciones podrán realizarse en cualquiera de los 43 municipios del estado, en espacios convencionales como teatros y auditorios, así como en sedes alternas, en congruencia con el carácter incluyente del Festival y su objetivo de garantizar el acceso a los derechos culturales.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria y realizar su registro en los siguientes enlaces: Convocatoria para artistas tamaulipecos, Convocatoria FICSM 2026 Tamaulipecos, Formulario de registro, Formulario FICSM 2026, Convocatoria para artistas nacionales y extranjeros, Convocatoria FICSM 2026 Nacionales y Extranjeros.

Cabe señalar que, para artistas nacionales y extranjeros, la postulación no contempla el llenado de formulario.