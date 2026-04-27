Alista SEDENER la Carrera Atlética “Corre como el Viento 2026”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 27 de 2026.- En el marco del Día Mundial del Viento, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (SEDENER) invita a la ciudadanía a participar en la Carrera Atlética “Corre como el Viento 2026”, un evento gratuito de carácter deportivo y familiar que promueve la activación física, la convivencia social y la conciencia sobre el uso de energías limpias y sostenibles.

La carrera se llevará a cabo el domingo 14 de junio de 2026, teniendo como punto de salida la Avenida 17 Carrera Torres, en Ciudad Victoria, donde se espera la participación de corredores de diversas edades.

El programa iniciará con un calentamiento grupal de 06:00 a 06:25 horas, para posteriormente dar el banderazo de salida a las 06:30 horas.

Los primeros 800 registros recibirán una playera conmemorativa oficial, mientras que el resto de las y los participantes obtendrán su folio de participación. Asimismo, las primeras 500 personas en cruzar la meta serán acreedoras a una medalla conmemorativa, y al finalizar el evento se realizarán rifas de diversos obsequios entre quienes porten su número oficial.

Las categorías contempladas son:

* Infantil y juvenil (menores de 18 años), ramas varonil y femenil

* Libre (18 a 34 años), ramas varonil y femenil

* Senior (35 a 49 años), ramas varonil y femenil

* Máster (50 años en adelante), ramas varonil y femenil

Las personas interesadas podrán inscribirse mediante el código QR de la convocatoria o a través del siguiente registro digital:

Registro Carrera Corre como el Viento 2026

La SEDENER informó que la entrega de kits se realizará en dos etapas: el viernes 12 de junio, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, y el domingo 14 de junio, día del evento, a partir de las 05:30 horas.