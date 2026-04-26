Suman SSPT e ITACE esfuerzos para prevenir el delito y su reincidencia en adolescentes de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 26 de 2026.- A través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fortalece las acciones de prevención del delito y la reincidencia en adolescentes, mediante la impartición de talleres comunitarios en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

Estas capacitaciones están dirigidas a adolescentes que cumplen medidas no privativas de la libertad, así como a integrantes de la comunidad en general, con el objetivo de brindar herramientas para el autoempleo, fortalecer el tejido social y consolidar redes de apoyo.

Como parte de esta colaboración interinstitucional, en los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Altamira y Reynosa se impartieron los talleres “Tejido a crochet: arreglos para el Día de las Madres” y “Repostería”, respectivamente.

El aprendizaje de oficios y el fortalecimiento de la seguridad comunitaria constituyen factores clave en los procesos de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, al favorecer su desarrollo integral y su inclusión en entornos productivos.

Con estas acciones, la SSPT refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con otras dependencias del Gobierno del Estado para prevenir conductas delictivas y promover oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes tamaulipecos.