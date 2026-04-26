Estatales

Suman SSPT e ITACE esfuerzos para prevenir el delito y su reincidencia en adolescentes de Tamaulipas

44 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 26 de 2026.- A través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fortalece las acciones de prevención del delito y la reincidencia en adolescentes, mediante la impartición de talleres comunitarios en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

Estas capacitaciones están dirigidas a adolescentes que cumplen medidas no privativas de la libertad, así como a integrantes de la comunidad en general, con el objetivo de brindar herramientas para el autoempleo, fortalecer el tejido social y consolidar redes de apoyo.

Como parte de esta colaboración interinstitucional, en los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Altamira y Reynosa se impartieron los talleres “Tejido a crochet: arreglos para el Día de las Madres” y “Repostería”, respectivamente.

El aprendizaje de oficios y el fortalecimiento de la seguridad comunitaria constituyen factores clave en los procesos de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, al favorecer su desarrollo integral y su inclusión en entornos productivos.

Con estas acciones, la SSPT refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con otras dependencias del Gobierno del Estado para prevenir conductas delictivas y promover oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes tamaulipecos.

44 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Diversión y cultura en familia, ofreció Turismo en DIFZania       

49 min ago

Celebra SABG Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Tamaulipas

59 min ago

Impulsarán mejora de escuelas con más de 900 mdp en infraestructura educativa

1 hora ago

Proyecto de la UAT fortalece el desarrollo turístico y cultural de Tamaulipas

2 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button