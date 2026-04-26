Rendirá Dámaso Anaya su Segundo Informe al frente de la UAT

Ciudad Victoria, Tam.- 26 de abril de 2026.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, rendirá este miércoles 29 de abril, a las 12:00 horas, su Segundo Informe de Labores, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en el que presentará a la comunidad universitaria y a la sociedad los avances alcanzados durante su administración.

En ceremonia solemne ante la Asamblea General Universitaria, el rector dará cuenta de los resultados y acciones en los rubros sustantivos como la consolidación de la calidad académica, diversificación de la oferta educativa, el incremento de la matrícula, el impulso a programas de apoyo para estudiantes, el fortalecimiento de la infraestructura universitaria y la modernización de los espacios destinados a la enseñanza, la investigación y la innovación.

Asimismo, informará sobre los avances en la gestión institucional y vinculación estratégica, destacando las acciones encaminadas a consolidar alianzas, ampliar oportunidades de colaboración y fortalecer la presencia de la UAT en el desarrollo social y productivo.

Dámaso Anaya también presentará resultados en materia de impulso a la formación. Integral destacando la promoción del deporte universitario y la actividad cultural, asi como la implementación de un modelo educativo con una visión humanista, reafirmando el compromiso de continuar construyendo una universidad con mayores oportunidades para sus estudiantes y una mayor contribución al desarrollo del estado.

El Segundo Informe del rector Dámaso Anaya Alvarado será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de la UAT, para que tanto la comunidad universitaria, como la sociedad en general puedan dar seguimiento a este importante mensaje institucional