Proyecto de la UAT fortalece el desarrollo turístico y cultural de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- 26 de abril de 2026.- En una muestra del compromiso con la investigación aplicada y la vinculación institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Dámaso Anaya Alvarado encabezó junto con el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, y el director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), Julio Martínez Burnes, la presentación y entrega de resultados finales del proyecto “Resignificación del patrimonio turístico tangible e intangible de Tamaulipas”.

El resultado de esta investigación aporta herramientas para diversificar la vocación turística de la entidad y fortalece la preservación de su riqueza cultural y natural, destacó el rector Dámaso Anaya en su mensaje.

Durante la reunión celebrada en las oficinas del COTACYT, el rector subrayó que este proyecto responde a una necesidad estratégica para comprender y potenciar la riqueza patrimonial de Tamaulipas, incorporando nuevas perspectivas como el turismo rural, ecológico, comunitario y de montaña, bajo una visión integral y sostenible.

Señaló que esta iniciativa demuestra cómo la investigación universitaria puede traducirse en herramientas con impacto social, al aportar conocimiento útil para fortalecer la actividad turística, preservar el patrimonio y contribuir al desarrollo económico y cultural de las regiones.

Añadió que los resultados presentados “son evidencia concreta de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas mantiene una presencia firme y competitiva en las convocatorias públicas de ciencia, tecnología y cultura, sustentada en el rigor académico y en el compromiso con la sociedad”.

Por su parte, el Director General del COTACYT, Julio Martínez Burnes, subrayó que este trabajo forma parte del programa estatal de impulso a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, orientado a atender prioridades del estado mediante proyectos construidos desde la colaboración entre academia y gobierno.

En su intervención, el Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que este trabajo fortalece al sector al integrar conocimiento, planeación y profesionalización para consolidar nuevos productos turísticos. Señaló que el inventario estatal elaborado por la UAT y el diplomado para guías representan herramientas clave para beneficiar a las comunidades, elevar la calidad de la oferta turística e impulsar mayor bienestar y derrama económica en las regiones.

La exposición de resultados estuvo a cargo del investigador de la UAT y responsable técnico del proyecto, Octavio Herrera Pérez, quien explicó que se integra un inventario del patrimonio turístico natural y cultural de los 43 municipios de Tamaulipas, acompañado de un portafolio de servicios turísticos y una base de datos especializada que servirá para fortalecer la planeación, promoción y diseño de rutas turísticas regionales.

Entre los resultados destaca también la realización de un diplomado para guías turísticos orientado a enriquecer la interpretación histórica, cultural y patrimonial de los destinos tamaulipecos.

Formalizando la conclusión exitosa de este proyecto, se entregaron constancias al equipo de investigación, así como la Carta Finiquito a la UAT y la Carta de Recepción de Resultados a la Secretaría de Turismo.