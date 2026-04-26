Llevan talento tamaulipeco de robótica a competencia mundial en Corea del Sur

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 26 de 2026.- Cuatro equipos de robótica tamaulipecos representarán a México en la Robocup Incheon 2026, a celebrarse en Corea del Sur durante los meses de junio y julio, al obtener los primeros lugares en el Torneo Nacional de Robótica 2026, efectuado del 16 al 18 de abril en San José Chiapa, en el estado de Puebla.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, mencionó que equipos de los clubes de robótica de diversas universidades públicas del estado, con 41 alumnos, 2 asesores y 1 padre de familia, son quienes conformaron la Delegación NIX LAB Tamaulipas, participando en las categorías Robo Rescue Major y RMRC (Desafío de robots de fabricación rápida, por sus siglas en inglés).

Señaló que los equipos que competirán en el país asiático en la categoría Robo Rescue Major son: Sentinel, que ganó el primer lugar; Nixito, que obtuvo el tercer lugar; y Barba, que alcanzó el cuarto lugar. Mientras que, en la categoría RMRC, el equipo Cuachic ganó el primer lugar.

Destacó el sobresaliente desempeño en los últimos años de las y los jóvenes tamaulipecos en competencias nacionales e internacionales de robótica, reflejo del talento y la capacidad que poseen en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya, que, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, bajo la dirección de Miguel Ángel Valdez García, impulsa el desarrollo de habilidades en áreas estratégicas como la robótica, fortaleciendo la formación y el talento de jóvenes competitivos a nivel global.

El Torneo Mexicano de Robótica es organizado por la Federación Mexicana de Robótica A.C. En la edición de este año participaron más de 12 mil competidores en 22 categorías, reuniendo a estudiantes, investigadores y apasionados de la ciencia y la tecnología, demostrando su creatividad, innovación y capacidad para la resolución de problemas.