Impulsarán mejora de escuelas con más de 900 mdp en infraestructura educativa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 26 de 2026.- Con el objetivo de garantizar que todas las escuelas cuenten con condiciones físicas adecuadas para la enseñanza, se incrementarán los recursos destinados a la infraestructura educativa en el estado, informó el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario señaló que, tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el incremento en el presupuesto del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), se prevé que para el próximo año los recursos destinados a este rubro superen los 900 millones de pesos, en comparación con los 300 millones que se asignaban anteriormente.

Indicó que este aumento permitirá consolidar la infraestructura educativa en la entidad, fortaleciendo la calidad de los espacios escolares y generando mejores condiciones para el aprendizaje.

En relación con su próxima comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo del Cuarto Informe del gobernador Américo Villarreal Anaya, explicó que presentará avances en tres ejes fundamentales del sector educativo: infraestructura, aprendizajes fundamentales y recurso humano.

Destacó que este ejercicio permitirá consolidar la ruta trazada por la actual administración para el cumplimiento de las metas educativas en los próximos años.

Asimismo, informó que abordará los resultados de los programas de Becas “Rita Cetina” en educación básica y “Benito Juárez” en nivel medio superior, los cuales representan una inversión superior a mil millones de pesos para el próximo año, con cobertura en primaria, secundaria y preparatoria.

Subrayó que estos apoyos reflejan un avance significativo en la política educativa, al garantizar becas universales desde la educación básica hasta el nivel medio superior, complementadas por programas estatales dirigidos a grupos prioritarios como estudiantes con neurodivergencias, hijas e hijos de personal de seguridad pública y población migrante.

Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado, en coordinación con la Federación, continuará impulsando una educación de calidad, inclusiva y con enfoque humanista, en beneficio de las y los estudiantes de Tamaulipas.