Por: Raúl Terrazas Barraza

Vacunación, vacunación y más vacunación

Apenas terminó una estrategia nacional única, la de 10 semanas intensivas de vacunación, en especial contra el sarampión en la cual Tamaulipas cumplió con la meta comprometida de aplicar más de medio millón de dosis del 12 de febrero pasado a mediados de este mes de abril y se dio inicio a la Campaña Nacional de Vacunación que implica para la entidad que, se apliquen otras 50 mil dosis.

El gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, la Doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la secretaria de Salud, Doctora Adriana Hernández Campos estuvieron en el arranque de la campaña que se llevó a cabo en el Recinto Ferial de Parque Bicentenario, sitio en el cual el DIF celebró el evento denominado DIFzania, una festividad para celebrar a los niños por el ya cercano 30 de abril.

El éxito en la aplicación del más de medio millón de vacunas, tiene que consolidarse con la meta de la campaña Nacional, porque, dijo el Mandatario tamaulipeco, es la mejor garantía para prevenir las enfermedades y la contención de las mismas, como en el caso del sarampión.

Con base a la información epidemiológica, Tamaulipas es la única entidad del país que no tiene casos activos del padecimiento y ello se debe en gran medida a las acciones que se llevan a cabo desde el año pasado, por la aparición de 12 casos en menonitas que habían visitado a sus familiares en el estado de Chihuahua, de manera que, se trató de sucedidos importado de otra parte de la República.

Es bien positivo que haya una dinámica de excepción para esto de las vacunas, porque urge recuperar la inmunidad que genera los biológicos para evitar el desarrollo de enfermedades, sobre todo, aquellas que estaban erradicadas por la vacunación.

Desde el punto de vista de salud pública, es significativo apreciar la visita que las y los ciudadanos hacen a los módulos de vacunación que funcionan tanto en centros de salud, plazas públicas, centros comerciales, tiendas de autoservicio y en instituciones educativas, porque es la mejor manera de saber que las autoridades apuestan por la participación de la población en la prevención de enfermedades.

El Doctor Villarreal Anaya, ha dispuesto que, a través de la Secretaría de Salud del Estado y las otras instancias preventivas y de atención médica, pertenecientes a todo el sector haya todas las vacunas que las personas requieren para fortalecer su sistema inmune, considerado el escuro contra las enfermedades que, dicho sea de paso son costosas y lastimosas para las familias, así que, como el caso de educación, por aquello de, educación, educación y más educación, hay que extender la frase del titular del poder ejecutivo a la salud, con vacunación, vacunación y más vacunació

Los otros

A propósito de educación, la Diputada Blanca Anzalúa Nájera, que, dicho sea de paso, quiere ser candidata a la presidencia municipal de Victoria, salió en defensa de sus compañeros maestros al promover una iniciativa de Ley para que la protección jurídica de las y los docentes sea más efectiva frente a las agresiones, cuyos casos cada vez son más.

Hizo ver con claridad que los profesores, hacen su trabajo en entornos cada vez más complicados y adversos, al presentarse eventos de violencia, falta de respeto y de respaldo social que derivan en el debilitamiento de su autoridad en las aulas.

Precisa que cada vez hay más casos que afectan a los trabajadores de la educación y los dejan en estado de indefensión, porque su postura y palabras frente a las de alumnos y padres de familia, no son tomadas en cuenta y se requiere de una Ley que los proteja, en virtud de la existencia e incidentes que los responsables de aplicar la justicia no observan al no estar plasmados sus derechos en la Legislación.

En sus argumentos deja claro que, la pérdida de autoridad del docente está ligada a las dinámicas familiares que llevan conductas de confrontación a los hijos-estudiantes, porque hay padres incentivan a sus hijos a responder con violencia, situación que complica la labor educativa y debilita el respeto hacia figuras escolares.

Consideró que frases como, tú no te dejes, si alguien te pega tú dale dos, provienen de esa dinámica social nueva, que debe ser contenida con una Ley que de protección jurídica a los profesores.

Hay comparaciones incómodas que dejan clara la dimensión de algo que pudo ser y no fue, por ejemplo, el vertiginoso desarrollo económico de una nación como Corea del Sur, respecto a México, si se considera que en 1950 el país asiático tenía un PIB per cápita de 79 dólares contra 460 del azteca, en 1988 andaban más o menos igual unos dos mil 600 dólares.

En asunto es que, para el 2023, de acuerdo con la información disponible, el salto de los coreano fue determinante, llegaron a 35 mil dólares, en tanto que, los mexicanos se quedaron en 10 mil 800 dólares, por eso, la comparación a parte de dar pena, en seña que aquí, las cosas no se han realizado bien y dejan claro que el atraso tendrá repercusiones más negativas para la sociedad mexicana.

Este punto de comparación viene a colación, porque en el cuarto mes del año 2026, las dificultades económicas de las familias, por la falta de empleo, en encarecimiento de los productos y servicios, que pegan a los hogares, llevan al incremento en la cantidad de robos domiciliarios o a establecimientos, mismos que, al final son consecuencia del atraso económico del país, que comparado con naciones que antes estuvieron peor que México, es mayúsculo.